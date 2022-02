Pitani chiede l’annullamento del congelamento di 3,5 miliardi di dollari sulle vittime afghane di Karzai dell’11 settembre

NuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Hamid KarzaiEx presidente AfghanistanDomenica, il presidente Biden ha chiesto il ritiro della sua decisione di congelare 3,5 miliardi di dollari di beni Acon negli Stati Uniti per le famiglie delle vittime dell’11 settembre.

Karzai, che ha servito come presidente del paese per 13 anni dopo che i primi talebani furono espulsi dopo gli attacchi dell’11 settembre, ha detto ai giornalisti a Kabul che anche il popolo afghano è stato vittima del terrorismo.

L’ordine di Biden mira a un totale di 7 miliardi di dollari di asset afghani e richiede che 3,5 miliardi di dollari dell’importo congelato vengano erogati dalle banche a gruppi umanitari per i soccorsi afgani e i bisogni primari. Gli altri 3,5 miliardi di dollari dipenderanno dagli Stati Uniti per pagare i casi delle vittime del terrorismo.

“Nessuno sta punendo la vittima”, ha detto Karzai, secondo l’Afghanistan Notizie Dolo. Karzai ha affermato che i fondi non dovrebbero essere dati all’emirato islamico dei talebani, ma dovrebbero essere protetti per le future generazioni di afgani.

“Questo ordine è progettato per raggiungere il popolo dell’Afghanistan, fuori dalle mani dei talebani e di attori maliziosi”, ha affermato la Casa Bianca in una nota. Gli Stati Uniti non riconoscono il governo talebano.

L’amministrazione Biden ha respinto tutte le critiche secondo cui tutti i 7 miliardi di dollari – per lo più da donazioni agli Stati Uniti e ad altri paesi in Afghanistan – dovrebbero essere rilasciati in Afghanistan, sostenendo che i ricorrenti dell’11 settembre hanno il diritto di vivere la propria vita sotto la legge statunitense sistema. Tribunale.

Gli afgani hanno affrontato una delle peggiori crisi umanitarie al mondo dopo la catastrofica ritirata degli Stati Uniti la scorsa estate. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo stima che un milione di bambini di età inferiore ai cinque anni morirà di fame entro la fine di quest’anno, secondo l’UNICEF, secondo ABC News. Rapporto.

Sabato i manifestanti si sono radunati fuori dalla moschea Grand Eid di Kabul, chiedendo che gli Stati Uniti fornissero un risarcimento finanziario per le decine di migliaia di afgani uccisi durante gli ultimi 20 anni di guerra in Afghanistan.

