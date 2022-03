Apple Insider conferma la nuova versione di iPhone 14 Pro

Aggiornamento 03/13 di seguito. Questo post è stato originariamente pubblicato il 10 marzo

Le perdite di iPhone 14 sono già state rivelate Cambiamenti radicali nel design Sui modelli Pro di quest’anno, e ora sappiamo che influenzerà anche tutte le nuove versioni di iPhone negli anni a venire.

Introdotto il concetto di gamma Apple iPhone 14, basato su perdite Tutto quanto



in un modo nuovo Post sul blog, specializzato in display nel settore, Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), ha rivelato che entro 18 mesi ogni iPhone avrà un aspetto completamente diverso. Secondo Young, che ha comprovata esperienzaApple prevede di sostituire la tacca nei modelli iPhone 14 Pro con un nuovo dispositivo che divide ritaglio a forma di i Quest’anno verrà ampliato per includere tutti i modelli di iPhone nel 2023.

Aggiornamento 03/12: ulteriori informazioni sono trapelate e sono state rivelate le intenzioni di Apple di progettare i modelli standard di iPhone 14. Mentre i modelli Pro passeranno al controverso aspetto a forma di i descritto di seguito, ho perso una versione più recente Post sul blog Da un famoso insider del settore, yeux1122, che rivela che gli acquirenti del nuovo iPhone 14 e iPhone 14 Max (che sostituisce l’iPhone 13 Mini) vivranno un’esperienza molto familiare.

La guida anonima, che ha una comprovata esperienza, afferma che le recenti affermazioni secondo cui Apple taglierà le cornici sui modelli standard non sono vere e che i telefoni saranno identici all’attuale iPhone 13. generazione, l’attrattiva di questi telefoni dipenderà interamente da a) ciò che Apple aggiorna internamente e b) un modo per sfuggire al cosiddetto “i-sore” dei nuovi slot display sui modelli iPhone 14 Pro.

La notizia ha senso anche viste le mosse di Apple per ampliare il divario tra i suoi dispositivi standard e Pro. Negli ultimi anni, MacBook e iPad non Pro hanno mantenuto i design più vecchi anche quando hanno ricevuto l’hardware più recente (come il chip M1 nei MacBook e, all’inizio di questa settimana, il nuovo iPad Air). In queste categorie, Apple ha ampliato il divario di prezzo tra dispositivi professionali e non professionali e, con le voci che si dice che i prezzi degli iPhone aumenteranno, sarà interessante vedere se ciò accadrà anche con la gamma iPone 14.

Aggiornamento 03/13: il popolare analista Apple Ming-Chi Kuo ha oggi ho mostrato I nomi della prossima gamma di iPhone 14 e la buona notizia è che sono in linea con quanto abbiamo sentito da altri leaker. Secondo le regole di Apple per la denominazione degli iPhone, i quattro nuovi iPhone 2H22 possono essere denominati iPhone 14 (6,1″), iPhone 14 Max (6,7″), iPhone 14 Pro (6,1″) e iPhone 14 Pro Max (6,7″), ha affermato Kuo La decisione di Apple di abbandonare l’iPhone 13 Mini da 5,4″ era prevista da tempo, ma è probabile che la sua scomparsa crei opinioni divergenti. Sebbene le vendite siano state più lente del previsto, non c’è nient’altro sul mercato. I fan dei telefoni più piccoli sono considerati L’iPhone 13 Mini è un vero dispositivo a una mano con prestazioni elevate.

L’altro lato è economico e pratico. Da un punto di vista economico, l’interesse dell’utente si è chiaramente spostato su telefoni più grandi, pur accettando la loro robustezza a causa dei vantaggi offerti dalle dimensioni dello schermo aggiuntive e dal suo fattore di forma che consente batterie più grandi e di maggiore durata. È probabile che quest’ultimo sia anche una componente chiave della transizione. La durata della batteria è sempre stata il tallone d’Achille dei modelli di iPhone Mini e stipare molta tecnologia di fascia alta nel suo telaio più piccolo probabilmente causerà un mal di testa ingegneristico per Apple, che faciliterà il passaggio all’iPhone 14 Max. Questa mossa è anche destinata a giustificare l’aumento dei prezzi di Apple con la tendenza dell’azienda a venderlo $ 100 in più rispetto a iPhone 14La Mini vende per $ 100 in meno rispetto all’iPhone 13.

Pertanto, Apple dovrebbe offrire ai clienti ciò che desiderano, semplificare il processo di progettazione (ora è possibile integrare più componenti con iPhone 14 Pro Max) e aumentare il prezzo medio di vendita della gamma. È una situazione vantaggiosa per tutti su tutta la linea, fatta eccezione per i tunnel carpali.

“Questo sarebbe un altro formato di visualizzazione immediatamente riconoscibile per Apple”, spiega Young. “Il design della pillola + slot è largo quasi quanto la tacca, ma salverà sicuramente alcuni pixel sui fori. Nel 2023, pensiamo che tutti e quattro i modelli presenteranno il design della pillola + slot”.

Sì, è inevitabile la decisione di progettazione polarizzante di Apple, che è riuscita a seguire la tendenza dettata dai telefoni Android per diversi anni, ma sembra anche peggio. La buona notizia è che Young osserva che Apple cercherà di ridurre le dimensioni dei nuovi ritagli per i modelli 2023, lavorando anche su opzioni più separate.

Overlay i-cut effettivo di iPhone 14 Pro rispetto al previsto Giovanni Prosser



“Apple ha in programma di sostituire Face ID con Face ID sotto il pannello, posizionando tutti gli elementi sotto lo schermo senza un foro visibile a forma di perlina”, ha spiegato. “Tuttavia, abbiamo sentito da alcune fonti che è improbabile che Face ID soddisfi le date di produzione di massa del 2023 sotto il piatto.

La reazione al nuovo ritaglio a forma di i di Apple è stata mista. Inizialmente è stato accolto con un misto di scetticismo e scetticismo, ma con più fonti che ora confermano il design del nuovo iPhone 14 Pro, la reazione sembra allentarsi. Tuttavia, non si può negare che dopo quattro generazioni di prima classe, pochi si aspettavano che questa fosse l’alternativa. Particolarmente Le sue grandi dimensioni.

Arrivano anche gli aumenti di prezzo. Tuttavia, la prossima generazione di iPhone di Apple sarà senza dubbio più veloce e presenterà fotocamere migliori che mai. un piano radicale per Disinstalla la scheda SIMOltre a un modem 5G più efficiente, si prevede che aumenterà anche la durata della batteria.

Pertanto, mentre ai fan di iPhone potrebbe non piacere l’aspetto dei prossimi modelli Apple, sospetto che continueranno ad acquistarli a frotte.

