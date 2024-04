Oggi è l'ultimo giorno per approfittare della promozione Samsung “Compra 1 ricevi 1 TV gratis”.

Chi non vuole la TV gratuita? Se stai osservando il nuovo display OLED antiriflesso di Samsung o uno dei tanti modelli annunciati al CES, SAMSUNG E Amazzonia Entrambi offrono ancora una TV da 65 pollici gratuita quando preordini modelli selezionati dal 2024. Dovrai agire in fretta, però, poiché la promozione in corso paghi uno prendi uno termina domani, 11 aprile.

La TV gratuita lo è sicuramente Livello base TU690T Dal 2022, sarà un televisore 4K molto semplice con un pannello a 60 Hz e solo due porte HDMI. Ma se stai già pensando di scegliere la versione 2024 di… Samsung OLED S95Dquello TV con cornice artisticaIL Nuovo QLED 8KO Nuovo QLED 4KTuttavia, il TU69OT può comunque funzionare come un discreto televisore secondario per una camera da letto o un garage. Manca di funzionalità moderne come l'attenuazione locale e la tecnologia con frequenza di aggiornamento variabile, ma supporta Amazon Alexa e Google Assistant, insieme a tutte le principali app di streaming. Di solito vengono anche venduti al dettaglio Per circa $ 480E anche tu Potevo Prova a venderlo per recuperare parte del costo del preordine.

Per quanto riguarda la gamma Samsung 2024, il TV QD-OLED S95D antiriflesso è il più popolare (e il più luminoso), ma ogni TV ha i suoi vantaggi. Il nuovo Neo QLED 8K utilizza un pannello 8K con una frequenza di aggiornamento di 240Hz e parte da $ 4.999,99Mentre il prezzo del Neo QLED 4K parte da $ 1.499,99 Presenta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz come il QD-OLED S95D. Nel frattempo, il frame 4K inizia da $ 999,99 Continua a rimanere in una classe a sé stante, con una finitura opaca antiriflesso e un display a 120Hz che mostra le opere d'arte in modalità inattiva. READ Tunica è ora disponibile con Xbox Game Pass