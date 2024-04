Il giocatore della nazionale Josiah Gray rientra nella lista degli infortunati per uno stiramento ai flessori del gomito/avambraccio destro

Gray è entrato nell'anno sperando di consolidare una stagione in cui ha ottenuto la sua prima apparizione in All-Star, ma ha faticato nella seconda metà. Ha avuto un inizio difficile contro i Cincinnati Reds il giorno di apertura, quando ha concesso sette punti in quattro inning. Nella sua ultima partita da titolare, giovedì contro i Pittsburgh Pirates, ha rinunciato a sei punti in 4 inning e mezzo. Il grigio è 0-2 con un'ERA 14.04. Un infortunio potrebbe spiegare il suo inizio difficile.