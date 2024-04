Gwen Stefani affronta le voci sul divorzio di Blake Shelton e si riunisce con i No Doubt

Gwen Stefani sarà l'headliner del TikTok Tailgate del Super Bowl LVIII Gwen Stefani sarà l'headliner del TikTok Tailgate del Super Bowl LVIII prima della grande partita tra Chiefs e 49ers dell'11 febbraio. Il mondo dello spettacolo Bang

Gwen Stefani è ancora “innamorata” tra le voci secondo cui sta per divorziare dal marito Blake Shelton.

Senza dubbio la protagonista, in nylon Un'intervista pubblicata martedì ha calmato tutte le speculazioni sull'imminente scissione.

“La verità è che amo la mia migliore amica”, ha detto Stephanie, 54 anni.

Tuttavia, la cantante ha ammesso di soffrire ancora di insicurezze e di “pensare troppo”.

“Nella mia relazione, anche se conosco la verità su quello che sta succedendo oggi, crei ancora un dramma nella tua mente sulle tue insicurezze e su cosa potrebbe accadere”, ha detto allo sbocco.

Quella sensazione ha portato a qualcosa di positivo: l'ultimo duetto della coppia, “Iridi viola“.

“Ci sono stati momenti in cui mi chiedevo: 'Oh mio Dio, sto invecchiando? Sono carina?'”, ha detto. “Ero a quel punto della relazione con Blake e stavo diventando paranoico.”

Stefani in seguito ha affrontato le voci, sostenendo che lei e Shelton, 47 anni, non avrebbero permesso a nessuno di “arrivare” a loro.

“Quando sei innamorato e hai valori davvero compatibili, nessuno può arrivare a noi”, ha detto la cantante di “Hollaback Girl”. “Puoi dire quello che vuoi sulla nostra relazione – voglio dire, una settimana fa abbiamo divorziato di nuovo o qualcosa del genere. Sono solo bugie. La verità è la verità, e sappiamo di cosa si tratta…”

Stefani e il cantante di “God Gave Me You” stanno insieme dal 2015, quando provavano per “The Voice”. Si sono poi sposati più tardi nel 2021.

Gwen Stefani: una famosa cantante americana Riceve un enorme anello di smeraldi per San Valentino da Blake Shelton

A febbraio Shelton ha festeggiato San Valentino regalando a Stefani un enorme anello verde smeraldo.

“Le cose sono davvero confuse. Di solito ricevo fiori meravigliosi, che amo, amo, amo, ma questo era proprio come, 'Ecco qua!'”, ha detto Stefani durante un'apparizione al “Jimmy Kimmel Live”. “Sì, ha fatto tutto. Ti amo Blackie!”

Gwen Stefani sta sicuramente pensando di bilanciare la maternità

Stephanie ha anche parlato nella sua intervista con Nylon delle pressioni derivanti dal continuare il suo lavoro con No Doubt mentre si espande la sua famiglia.

La cantante ha tre figli con il suo ex marito e cantante dei Bush Gavin Rossdale. Stefani ha detto alla rivista che credeva che la band fosse “delusa” quando rimase incinta del loro secondo figlio, Zuma. Ha aggiunto: “Non credo che direbbero una cosa del genere. Nessuno si arrabbierebbe perché stai per avere un bambino”. “Ma mentre ero occupato, loro stavano aspettando.”

L'ultimo album dei No Doubt “Push and Shove” è stato pubblicato nel settembre 2012. Anche se l'album ha raggiunto la terza posizione nella classifica piatto 200 La banda ha ottenuto un punteggio di A I 20 migliori successi Nella classifica Adult Pop Airplay di Billboard, Stefani ha detto che la sua dinamica creativa con il gruppo è cambiata a causa della maternità.

“Le cose cambiano quando hai due figli”, ha detto Stephanie. “Non avevo più niente dentro di me. Non avevo idee. Avevo così tante insicurezze. Mi sentivo come: 'Aiuto!'”

Ha aggiunto: “Lo guardo adesso e penso: 'Oh mio Dio, cosa stavo facendo cercando di accontentare tutti?' “Perché avrei dovuto stare con la mia famiglia. Ma l'abbiamo fatto, e ci sono delle belle canzoni. Era… Non ricordarmelo. Non voglio parlarne.”

I No Doubt si riuniranno con due spettacoli al Coachella Valley Music and Arts Festival dal 13 al 20 aprile.

Contributo: Edward Segarra, USA Today