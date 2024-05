Kim Kardashian è stata fischiata senza sosta per Netflix Roast di Tom Brady

La star dei reality Kim Kardashian è rimasta chiaramente scioccata dopo essere stata fischiata sul palco durante la sua apparizione speciale al concerto di Tom Brady. Il più grande arrosto di tutti i tempi Domenica su Netflix.

Kardashian, che ha anche fatto una serie di frecciate a Caitlyn Jenner, è stata chiamata dal pubblico dal conduttore e comico Kevin Hart per fare un brindisi, e mentre inizialmente ha ricevuto alcuni applausi al Kia Forum di Los Angeles, è stata rapidamente soffocata. da un coro di fischi, che ha costretto Kardashian a fare una pausa mentre iniziava il suo discorso.

“Beh, so che molte persone si prendono gioco della tua altezza”, ha detto a Hart, prima di fare una pausa, chiaramente colpita dalla reazione del pubblico.

“Va bene, va bene, va bene”, disse Kardashian.

Si poteva sentire Hart dire in sottofondo: “Whoa!”

Kardashian è andata avanti con le sue grigliate, paragonando Brady a Caitlyn Jenner, che era la matrigna di Kardashian prima di separarsi da Kris Kardashian nel 2013. Jenner ha annunciato la sua transizione come donna transgender nel 2015.

“Non avevo intenzione di essere qui stasera, ma dal momento che non sono qui per un appuntamento con Tom, ci sono ancora buone possibilità che lo farò”, ha esordito Kardashian, riferendosi alle voci secondo cui lei e il quarterback si sarebbero frequentati nella primavera del 2019. 2023.

Ha continuato: “Parlando di me e Tom che usciamo insieme, so che ci sono alcune voci secondo cui stavamo insieme e non dirò mai se lo abbiamo fatto o no, pubblicherò semplicemente il nastro.”

“Ma so che non funzionerà mai. Ex-atleta, zigomi alti, capelli lisci, mi ricordi così tanto il mio patrigno adesso. Una parte di me pensa che tu voglia fidarti di me solo per provare i miei vestiti.”

Quindi, sullo schermo è apparso un meme che mostrava “l’evoluzione di Tom Brady”, confrontando la trasformazione fisica di Brady con quella di Jenner.

“So che il passaggio dalla NFL è stato molto difficile, ma penso che il mio patrigno sia un ottimo esempio per te. Lei è una delle più grandi atlete al mondo che ha dimostrato che puoi fare qualsiasi cosa in questo prossimo capitolo. Puoi diventare un commentatore, o un repubblicano di destra.” “Un’estremista, o anche una donna forte e sicura di sé.”

Kardashian ha concluso il suo post di tre minuti con qualche consiglio: “Sono qui stasera solo per sostenerti e celebrarti. Ti darò lo stesso consiglio che do a tutti i miei ex: buona fortuna sapendo che il meglio è dietro di te”.

Brady in seguito si è rivolto a Kardashian con la sua frecciata: “So che Kim era terrorizzata all’idea di essere qui stasera. Non per questo motivo, ma perché i suoi figli sono a casa con il padre”, ha detto, riferendosi al suo ex marito Kanye West e al suo recente problemi.