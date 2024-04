Elenco dei principali codici postali della Bay Area in cui State Farm interrompe le polizze assicurative per i proprietari di case

State Farm, il più grande assicuratore della California, ha rivelato i codici postali dello stato in cui interromperà la copertura assicurativa per i proprietari di case, con le contee della Bay Area in cima alla lista.

Il mese scorso, la compagnia assicurativa con sede nell’Illinois ha annunciato che avrebbe smesso di coprire 72.000 case e appartamenti in California a partire da quest’estate, nove mesi dopo. Annunciando che non emetterà nuove polizze casa nello Stato.

E in un codice postale, 95033, nelle montagne di Santa Cruz, scade più del 65% delle polizze assicurative. e a 95409 vicino a Santa Rosa, quasi il 48%. Ma nell’intero Stato, l’area dove la maggior parte delle politiche non sono state rinnovate è la piccola città di Orinda, nella contea di Contra Costa. Delle 3.115 politiche agricole del governo, 1.703 – quasi il 55% – non sopravvivranno. Altre 956 polizze nella vicina 94549 non verranno rinnovate.

“I cambiamenti stanno arrivando più velocemente dell'incendio di cui tutti sono preoccupati”, ha detto Tom Stack, un agente immobiliare locale della Coldwell Banker a Orinda. Ha detto che trovare un'assicurazione sulla casa in città è diventato così irregolare che consiglia alle persone di controllare la copertura prima di iniziare a cercare una casa nella zona.

Il ritornello è: “Non avevo alcuna pretesa!” Ce l'ho da 20 o 30 anni!” “Le persone sono offese, disgustate e turbate”, ha detto Stack. “C'è del vero in questo, e fino a questo punto, lo capisco. Ma il pendolo oscillò così tanto in una direzione che rimase paralizzato. In realtà adesso si è fermato. “Quando i grandi giocatori se ne vanno, è allora che diventa davvero un problema.”

I codici postali della contea di Los Angeles 90272, 90049 e 91302 seguono l'elenco, con ciascuna località che detiene più di 1.000 polizze assicurative in fase di interruzione. Anche il codice postale 95033 nella contea di Santa Clara/Santa Cruz ha più di 1.000 assicurati che verranno eliminati. A completare la top 10 ci sono i codici postali della contea di Sonoma 95409 e 95404 con circa 1.400 polizze non rinnovate a Santa Rosa e nelle comunità orientali.

Caballo Ranchero Road, nella piccola cittadina di Diablo vicino a Danville, è fiancheggiata da case bellissime e costose. Ma quando Ron Agazarian si trasferì lì, ricevette una sorpresa dalla State Farm.

“Ci siamo trasferiti qui da Pleasanton e lì abbiamo avuto una fattoria statale per molti anni”, ha detto. “Quando abbiamo comprato questa casa, pensavamo che avremmo semplicemente esteso la polizza da lì per coprire questa casa. Ci hanno detto che non avrebbero assicurato qui. Non stavano scrivendo polizze in quest'area.”

La sua casa è al codice postale 94528. A luglio, a più della metà dei 152 assicurati della State Farm nella zona verrà detto che la loro assicurazione non sarà rinnovata. Il broker assicurativo Carl Sussman ha parlato con la CBS Bay Area del motivo per cui ciò è accaduto.

“Mentre il mercato si restringeva e molti assicuratori interrompevano del tutto la nuova copertura, per qualche motivo State Farm continuava a scrivere”, ha detto. “E scrivevano in aree di cui la maggior parte degli operatori non aveva scritto Mai. Quindi eravamo confusi su quale fosse questa mossa e quale fosse il piano di gioco. Quindi, quando State Farm annuncia ora di essere la prima azienda a non iniziare effettivamente a ristrutturare case a un livello considerato superiore alla media in termini di rischio di incendio, non ci sorprende molto.

Incolpa la fattoria statale Aumento del rischio di incendi boschiviRegolamentazioni obsolete e costi elevati vengono citati come ragioni per non rinnovare le politiche.

L’estate scorsa, State Farm ha dichiarato che non avrebbe più accettato richieste per tutte le linee commerciali e personali di assicurazioni sulla proprietà e sui danni, citando l’inflazione, un mercato riassicurativo difficile e la “rapida esposizione alle catastrofi”.

La società ha affermato che le polizze interrotte quest'estate rappresentano poco più del 2% delle sue polizze in California.

State Farm afferma che inizierà a inviare avvisi ai proprietari di case il 3 luglio, ma sottolineano che il mancato rinnovo non costituisce una cancellazione. Gli assicurati esistenti manterranno la copertura fino alla scadenza dei loro contratti attuali.

Coloro che hanno perso la loro assicurazione potrebbero dover aderire California Fair Plan, compagnia assicurativa statale di ultima istanza. Oltre ad essere costoso, Sussman ha affermato che questo programma è diventato così sopraffatto dai candidati che ora possono volerci settimane per ottenere un preventivo. Gli operatori del piano affermano che un grave incendio potrebbe portare l’intera impresa alla bancarotta. Semplicemente non ci sono molte buone opzioni per i proprietari di case in aree ad alto rischio.

“Quando dico che hanno poche opzioni, sono gentile! Alcuni potrebbero non avere letteralmente alcuna opzione. Se è troppo grande per il piano FAIR della California, dovranno parlare con un broker per cercare di ottenere una polizza che possa andare attraverso i Lloyd's di Londra – ha spiegato Sussman – E si può parlare di bonus – senza esagerare – pari a 30, 40 o 50mila dollari l'anno! Il che è terribile! Ma è esattamente quello che ti aspetti di vedere quando non c'è concorrenza, giusto?”

Ma ha detto che potrebbe esserci speranza per il futuro. Lo Stato sta cercando di modificare le normative che consentirebbero agli assicuratori di fissare i prezzi delle polizze casa per casa, cosa che attualmente non è consentita. Ciò riporterebbe gli assicuratori sul mercato, consentendo loro di valutare il rischio sulla base di più fattori oltre al semplice codice postale, afferma Sussman.

Carlos Castañeda ha contribuito a questo rapporto.

Altre notizie sulla CBS