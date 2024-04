Due aerei Boeing sono atterrati all'aeroporto di Londra Heathrow

notizie dal mondo

Sabato due aerei Boeing si sono scontrati al suolo all'aeroporto di Heathrow a Londra.

Un aereo della Virgin Atlantic vuoto veniva rimorchiato da una piattaforma quando la sua estremità alare ha colpito un aereo della British Airways parcheggiato, ha detto la compagnia aerea.

Colpita la punta dell'ala di un aereo della British Airways Reuters

Nessun passeggero è rimasto ferito nell'incidente e le operazioni nell'aeroporto più trafficato del Regno Unito non sono state influenzate.

British Airways ha dichiarato in una nota: “I nostri aerei sono in fase di valutazione da parte dei nostri team di ingegneri e abbiamo fornito un aereo alternativo per ridurre l'impatto sui nostri clienti”.

Virgin Atlantic ha detto che il suo Boeing 787-9 vuoto era appena atterrato e veniva rimorchiato in un'altra parte dell'aeroporto quando l'incidente è avvenuto al Terminal 3.

Un portavoce di Virgin Atlantic ha dichiarato: “Abbiamo avviato un'indagine completa e approfondita e i nostri team di ingegneri stanno effettuando controlli di manutenzione sull'aereo, che ora è stato messo fuori servizio”.

La compagnia aerea ha dichiarato che non ci saranno interruzioni nel programma dei voli.

L'aeroporto di Heathrow ha dichiarato che sta collaborando con i servizi di emergenza e con entrambe le compagnie aeree in risposta all'incidente.

Alex Wittles, un pilota privato di 47 anni, ha assistito all'incidente. Lo ha detto al Telegraph Quella collisione sembrava inevitabile mentre guardava.

Ha detto al giornale: “C'era un Virgin 787 vuoto che veniva respinto da un rimorchiatore, ma il rimorchiatore sembrava aver preso l'angolazione sbagliata ed era chiaro che stavano per scontrarsi con l'aereo della British Airways”.

“Ecco perché stavo osservando da vicino – e poi ho visto l'incidente.”

Whittles ha aggiunto che le squadre di emergenza sono state “incredibilmente veloci” nel rispondere.

Ha aggiunto: “Non c'è stato alcun incendio o altre preoccupazioni, ma piuttosto sembrava che stessero sviluppando un piano sul modo migliore per districarsi senza causare ulteriori danni a nessuno dei due aerei.”

