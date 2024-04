Il nuovo SUV fuoristrada avrà un motore ibrido

“Questo nuovo 4Runner ha un'incredibile versatilità e capacità che completeranno bene la nostra famiglia di autocarri”, ha affermato in un comunicato il vicepresidente e direttore generale del Gruppo Toyota Dave Crist. “Abbiamo venduto più di 3 milioni di 4Runner negli ultimi 40 anni e questo modello di sesta generazione offre un nuovo look e funzionalità incredibili, ma conserva lo stile robusto e le capacità che i nostri clienti amano in questa icona dell'avventura.” La “Famiglia Truck” di Toyota è anche conosciuta come i “Cinque Fratelli”: i camioncini Tacoma e Tundra e i SUV 4Runner, Land Cruiser e Sequoia. Il 4Runner è l'ultimo ad essere riprogettato e costruito sulla piattaforma globale di autocarri Toyota, che ha debuttato con Land Cruiser e Tundra nel 2021.

Toyota 4Runner Trailhunter del 2025 Toyota

I prezzi per il 4Runner 2025 saranno annunciati più vicino alla data di vendita, ha affermato Toyota. I prezzi di partenza per il modello 2024 vanno da circa $ 41.000 a $ 55.000. Mentre Toyota è nota per i suoi veicoli a basso consumo di carburante come la Prius, i suoi SUV “fratelli” maggiori, incluso il 4Runner, avevano valori di carburante molto peggiori prima del rinnovamento: 17 mpg combinati o meno, secondo Valutazioni federali. L'attuale 4Runner è in vendita dal 2010 con alcuni aggiornamenti. Le valutazioni di miglia per gallone per il nuovo 4Runner saranno rilasciate più vicino all'arrivo del veicolo negli showroom in autunno, ha detto Toyota. Gli altri camion e SUV Toyota riprogettati hanno migliorato significativamente il risparmio di carburante. Jack Hollis, vicepresidente esecutivo di Toyota Motor North America, ha dichiarato il mese scorso alla CNBC che la società sta continuando a bilanciare il suo portafoglio di camion e SUV, compresi potenziali modelli ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici. READ 40 La migliore pensilina da esterno del 2022 - Non acquistare una pensilina da esterno finché non leggi QUESTO! “Quei fratelli hanno tutti molto in comune e hanno molte differenze”, ha detto. “Come possiamo ridurre rapidamente le emissioni di carbonio per tutti, ovunque? Ha il giusto mix tra questi cinque prodotti.”

2025 Toyota 4Runner limitata Toyota