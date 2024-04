William Wragg si dimette dalla carica di capo del partito per la trappola del miele di Westminster

Scritto da Hannah Miller e Kate Whannell

9 aprile 2024

Fonte immagine, Parlamento del Regno Unito

William Wragg, che ha ammesso di aver condiviso i numeri di telefono personali di colleghi parlamentari con qualcuno su un'app di appuntamenti, ha rinunciato “volontariamente” alla guida del Partito conservatore.

Ora siederà come deputato indipendente alla Camera dei Comuni.

Il signor Wragg rinunciò anche ai suoi ruoli nel Comitato Back del 1922 e nel Comitato di amministrazione generale.

La settimana scorsa lo era Lo ha detto al Times È stato preso di mira da un sospetto complotto di trappole per miele di Westminster.

Il deputato di Hazel Grove ha detto che stava parlando con qualcuno su un'app, che poi gli ha chiesto i numeri di altre persone.

“Hanno fatto un affare con me. Non mi hanno lasciato solo… ho dato loro alcuni numeri, non tutti.”

Ha detto al giornale: “Mi dispiace molto che la mia debolezza abbia causato danno ad altri”.

Secondo quanto riferito, fino a 20 persone negli ambienti politici hanno ricevuto messaggi non richiesti, che includevano immagini esplicite.

La polizia metropolitana ha confermato che stava indagando sulle segnalazioni di lettere inviate ai parlamentari.

La polizia del Leicestershire ha detto che le forze dell'ordine stavano “indagando su una segnalazione di comunicazioni dannose”.

Il primo ministro Rishi Sunak ha affermato che Wragg si è “scusato sinceramente” per le sue azioni.

Quando gli è stato chiesto perché non avesse rimosso lui stesso la frusta dei Tory dal parlamentare, il Primo Ministro ha detto alla LBC: “La cosa importante qui è che lasciamo che le indagini della polizia facciano il loro corso”. READ I passeggeri della Norwegian Cruise Line rimasti intrappolati hanno perso la nave "per più di un'ora", ha rivelato la compagnia.

Dalla scorsa settimana, quando Politico ha riferito per la prima volta che persone a Westminster stavano ricevendo lettere sospette da mittenti di nome Charlie e Abe, alcuni politici e giornalisti politici si sono fatti avanti con le proprie esperienze.

Il deputato di Bosworth Luke Evans ha detto di essere una “vittima di cyberflashing” dopo che gli è stata inviata una foto di una donna nuda.

Un altro ex deputato ha detto alla BBC di aver ricevuto messaggi provocanti e una foto esplicita da qualcuno che affermava di ricordare dal suo periodo in Parlamento.

Martedì, un portavoce dei backbencher conservatori – responsabili della disciplina del partito – ha dichiarato: “In seguito alla decisione di Will Wragg di dimettersi dai suoi ruoli nella pubblica amministrazione e nei comitati del 1922, ha anche informato il capo della presidenza che ciò è volontario”. Abbandonate la frusta dei Tory”.

L'uscita del 36enne dal Partito conservatore parlamentare rappresenta una grave rovina per un uomo che fino a lunedì sera era vicepresidente del Comitato 1922, di cui fanno parte tutti i deputati del partito.

I leader del partito sono stati chiari sul fatto che la sua decisione di dimettersi è stata volontaria, anche se il leader del partito Richard Holden ha già affermato che era “la cosa giusta da fare”.

“Chiaramente la sua carriera nella vita pubblica è giunta al termine”, ha detto Holden a Sky News.

Mentre diversi parlamentari hanno espresso simpatia per il loro collega – il cancelliere Jeremy Hunt ha elogiato le sue scuse “coraggiose” – alcuni parlamentari hanno espresso in privato sorpresa che il signor Wragg non avesse perso la carica conservatrice e almeno un parlamentare conservatore ha contattato l'ufficio della frusta per dire che avrebbe dovuto sospendere la sua adesione. nel partito parlamentare. READ La Russia afferma che cesserà il fuoco in 4 città ucraine; Il greggio statunitense è in aumento

C'era anche il rischio che la sua continua presenza nel partito parlamentare diventasse una questione di parte.

Il signor Wragg ha sconvolto alcuni di quelli vicini a Boris Johnson essendo stato uno dei primi a chiedergli di andarsene sulla scia delle rivelazioni del partito.

Ha anche chiesto pubblicamente a Liz Truss di dimettersi dalla carica di Primo Ministro. Uno dei suoi alleati, Jacob Rees-Mogg, questa settimana ha messo in dubbio la simpatia che ha ricevuto, dicendo che il signor Wragg era “sempre disposto a lanciare pietre quando le persone non erano all’altezza dei suoi elevati standard”.

Andrea Jenkins, un sostenitore di Johnson, ha detto che Wragg è stato “folle mettere a rischio la sicurezza”.

La decisione di Wragg di dimettersi dalla sua posizione potrebbe smorzare un po' il peso del Primo Ministro, anche se i critici potrebbero continuare a chiedersi perché Rishi Sunak non abbia intrapreso lui stesso un'azione più forte – e Pat Macfadyen del Labour ha detto che si trattava di “un altro atto d'accusa della debolezza di Rishi Sunak”. “. “.

Per ora, il signor Wragg siederà come indipendente. I suoi amici non credono che abbia intenzione di dimettersi dalla carica di deputato, dopo che diversi mesi fa aveva annunciato il suo piano di lasciare la politica alle prossime elezioni.