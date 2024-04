Aeroporto di Dubai: riprende il programma completo dopo il caos dell'alluvione

20 aprile 2024

La lettera aperta pubblicata sabato sul sito della compagnia aerea annunciava che i regolari orari dei voli erano stati ripristinati, ma ci sarebbero voluti “alcuni giorni” per eliminare l'arretrato dei passeggeri riprenotati. È stata inoltre costituita una squadra di lavoro per smistare e consegnare circa 30.000 bagagli abbandonati.

Alcuni voli nazionali sono ripresi giovedì, mentre i voli in partenza hanno continuato a subire ritardi. Successivamente hanno annunciato che il check-in è aperto al Terminal 3 per i voli Emirates e Flydubai.

Sir Tim ha aggiunto di aver sospeso il check-in per i passeggeri in partenza, vietato la vendita dei biglietti e interrotto la coincidenza dei passeggeri in arrivo per garantire che l'attenzione fosse rivolta ai clienti interessati.