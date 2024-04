L'attivista climatica Greta Thunberg è stata arrestata nei Paesi Bassi – DW – 04/06/2024

Le autorità olandesi hanno arrestato un importante svedese L'attivista climatica Greta Thunberg Due volte sabato, quando si è unita ai manifestanti di Extinction Rebellion per occupare un'autostrada a L'Aia, nei Paesi Bassi.

Thunberg è stata inizialmente arrestata e detenuta brevemente dalla polizia locale, poi arrestata nuovamente dopo essersi unita rapidamente a un piccolo gruppo di manifestanti che hanno bloccato la strada per la stazione ferroviaria principale della città dopo il suo rilascio.

A quel punto, lei e altri sono stati portati via in un'auto della polizia.

Gli attivisti climatici affrontano la polizia

Un portavoce del gruppo Extinction Rebellion ha detto che Thunberg è stato detenuto per diverse ore prima di essere rilasciato in serata.

Thunberg ha aderito Membri della Ribellione di Estinzione Per protestare contro i sussidi olandesi ai combustibili fossili.

Decine di agenti di polizia, tra cui molti a cavallo, sono stati visti impedire ai manifestanti di raggiungere l'autostrada A12 che porta al parlamento nazionale dell'Aia.

Extinction Rebellion ha organizzato una protesta per chiedere la fine dei combustibili fossili Fotografia: Ramon van Vlemen/DPA/AAP/Image Alliance

Gli attivisti del gruppo sono stati banditi Autostrada più di 30 volte In precedenza per protestare contro il sostegno.

La polizia ha successivamente annunciato su X, ex Twitter, di aver arrestato più di 400 persone durante la giornata per aver ignorato l'ordine di disperdersi.

Proteste contro i sussidi ai combustibili fossili

I manifestanti salutavano e cantavano: “Non possiamo fermarci, un altro mondo è possibile”.

“È importante manifestare oggi perché viviamo in un’emergenza planetaria”, ha detto Thunberg all’AFP. Ha aggiunto: “Dobbiamo fare di tutto per evitare questa crisi e salvare vite umane”.

Quando le è stato chiesto se fosse preoccupata di essere arrestata, Thunberg ha risposto: “Perché dovrei esserlo?”

Extinction Rebellion ha affermato che continuerà a organizzare proteste finché il governo olandese non smetterà di utilizzare fondi pubblici per sostenere l’industria del petrolio e del gas.

“Nel frattempo, la crisi ambientale continua a imperversare Il governo uscente nel Paese “Finge di avere tutto il tempo del mondo, quando la crisi è qui proprio ora”, ha detto Extinction Rebellion in una dichiarazione pubblicata sul sito web di X.

La protesta faceva parte di un piano per fare pressione sul governo olandese in vista di un dibattito previsto sui sussidi ai combustibili fossili a giugno.

Thunberg ispira il movimento giovanile globale nella lotta al cambiamento climatico

A febbraio Thunberg, 21 anni, è stato assolto dall'accusa di omicidio Violazione dell'ordine pubblico da parte di un tribunale di Londra A causa di una protesta alla conferenza sul petrolio e sul gas di ottobre.

A gennaio è stata arrestata insieme ad altri attivisti durante le proteste contro la demolizione dell'edificio Lützerath, villaggio tedesco del carbone. Thunberg è diventata famosa nel 2018 quando ha iniziato a organizzare proteste settimanali davanti al parlamento svedese.

È stata più volte multata in Svezia e nel Regno Unito per disobbedienza civile in relazione alle proteste.

js,rm/ab (Reuters, AFP)