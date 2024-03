Frozen Empire incassa 4,7 milioni di dollari all'anteprima al botteghino

Ghostbusting torna al botteghino!

“Ghostbusters: Frozen Empire”, il quinto e ultimo film della serie spettrale, ha incassato 4,7 milioni di dollari al botteghino nelle anteprime giovedì.

Il nuovo film di Sony e Columbia Pictures, che riunisce le star originali del classico degli anni '80 e il cast del sequel Afterlife del 2021, dovrebbe superare il botteghino questo fine settimana con un'apertura compresa tra 43 e 45 milioni di dollari. Il lancio è in linea con il film precedente che ha rilanciato il franchise, “Ghostbusters: Afterlife”, che ha avuto un’uscita di 45 milioni di dollari durante la pandemia. “Frozen Empire” dovrà sovraperformare il suo predecessore per ottenere un profitto dato il suo prezzo di 100 milioni di dollari (“Afterlife” costa solo 75 milioni di dollari).

“Frozen Empire” di giovedì è leggermente superiore a “Afterlife”, che ha incassato 4,5 milioni di dollari in anteprime nel 2021. Alla fine della sua corsa, “Afterlife” aveva incassato 129,3 milioni di dollari in Nord America e 204 milioni di dollari in tutto il mondo.

Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e McKenna Grace tornano tutti in “Frozen Empire”, che riporta i fantasmi a New York City dopo un revival del 2021 in una sonnolenta cittadina dell'Oklahoma. Callie, Trevor e Phoebe, tutti discendenti dell'originale Acchiappafantasmi Egon Spengler, fanno rivivere una caserma dei pompieri di Manhattan con Gary Grooberson di Rudd per iniziare a combattere i fantasmi nel 21° secolo. Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e William Atherton riprendono i loro ruoli originali di “Ghostbusters” e si alleano con una nuova generazione per sconfiggere il fantasma ghiacciato che vuole trasformare New York City in una tundra artica.

Questo fine settimana uscirà anche il film horror “Immaculate” dei registi Neon e Sydney Sweeney, che ha debuttato al SXSW questo mese. Il suo obiettivo è il debutto a circa 5 milioni di dollari.