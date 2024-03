L'ex MacKenzie Scott di Jeff Bezos fa una donazione a gruppi che sostengono i crimini degli immigrati e gli atleti transgender

Notizie dagli Stati Uniti

più di 640 milioni di dollari in nuove donazioni di beneficenza MacKenzie Scott, l’ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, si sta rivolgendo a organizzazioni no-profit che sostengono cause di estrema sinistra, tra cui aiutare gli immigrati che commettono crimini e promuovere atleti transgender che vogliono competere contro le donne.

Scott fornirà a 67 organizzazioni di difesa degli immigrati un totale di 122 milioni di dollari per assistenza legale e di altro tipo, secondo un'analisi di 361 premi annunciata martedì. Attraverso la sua Fondazione “Giving the Yield”.

Tra i grandi vincitori c'era la Florida Immigrant Coalition, che si oppone fermamente alla repressione del governatore della Florida Ron DeSantis nei confronti degli immigrati che commettono crimini; e la Coalizione per i diritti degli immigrati e dei rifugiati del Tennessee, che sta combattendo gli sforzi dello stato per aumentare l'applicazione delle leggi relative agli immigrati clandestini. Entrambi hanno portato a casa un premio di 2 milioni di dollari.

La maggior parte dei 640 milioni di dollari in nuove donazioni fornite dal miliardario MacKenzie Scott – ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos – andranno a organizzazioni no-profit che lottano per gli immigrati criminali, i diritti dei transgender e altre questioni. Patrick McMullan tramite Getty Images

Prima di annunciare 640 milioni di dollari in nuove donazioni a organizzazioni non profit, Scott aveva già donato 16,5 miliardi di dollari della fortuna acquisita dopo aver divorziato dal fondatore di Amazon Jeff Bezos nel 2019. Ivan Agostini/Invisione/AP

Gli altri premi di Scott includono 117 milioni di dollari a favore di 67 gruppi di difesa dei prigionieri e altre organizzazioni che aiutano i prigionieri e gli ex detenuti; E 72 milioni di dollari a 43 gruppi che promuovono “identità di genere”, “orientamento sessuale” e altre questioni legate alla comunità LGBT – come la difesa dei diritti dei ragazzi biologici che si identificano come ragazze transgender a competere negli sport femminili.

Ha inoltre stanziato altri 18 milioni di dollari a 10 gruppi che lavorano per promuovere l’energia pulita.

“La moglie di Bezos sta utilizzando i profitti che ha ottenuto attraverso il capitalismo per il proprio tornaconto [fund] “I capitalisti ci venderanno la corda con cui li impiccheremo”, ha detto Mike Gonzalez, membro senior della conservatrice Heritage Foundation, citando una famosa citazione dell’ex leader rivoluzionario sovietico Vladimir Lenin.

Gonzalez ha aggiunto che l’uso da parte di Scott del denaro di Bezos è un altro esempio di gruppi di beneficenza creati attraverso i frutti del capitalismo – come la Fondazione Rockefeller di sinistra – che usano i loro dollari per minare i principi del libero mercato.

“Tutte queste cose per cui si dona denaro – che si tratti di idee transgender, o di aiuto agli immigrati clandestini, o per i diritti dei prigionieri, o il cambiamento climatico – stanno tutte cercando di allontanare il nostro sistema dal capitalismo”, ha detto.

Scott – autrice di due romanzi e la terza donna più ricca degli Stati Uniti – è stata sposata con Bezos per quasi 25 anni e ha quattro figli con lui. Si è separata da Bezos nel 2019 con l’incredibile cifra di 38,3 miliardi di dollari in azioni Amazon.

La Florida Immigrant Coalition, che si oppone fermamente alla repressione del governatore della Florida Ron DeSanti sugli immigrati che commettono crimini, ha ricevuto un premio di 2 milioni di dollari da Scott. Raccolta globale di immagini tramite Getty Images

Prima dell'annuncio di martedì, ha distribuito 16,5 miliardi di dollari della sua ricchezza a gruppi che lei e il suo team avevano ricercato e selezionato.

Nel dicembre 2022 è stato lanciato Un database delle sue opere di beneficenza Sotto il nome di tenera donazione.

Scott ha quindi iniziato a sollecitare domande da parte di organizzazioni no-profit gestite dalla comunità in cerca di assistenza finanziaria. I candidati dovevano avere un budget compreso tra 1 e 5 milioni di dollari e la missione di “promuovere le voci e le opportunità di individui e famiglie con mezzi scarsi o modesti”, ha affermato Yield Giving sul suo sito web.

I premi di Scott annunciati martedì includono 72 milioni di dollari specifici per le questioni LGBTQ. Fotografia RS – Stock.adobe.com

I 640 milioni di dollari assegnati da Yield Giving durante la sua prima tornata di sovvenzioni sono più del doppio di quanto Scott aveva promesso, con 361 dei 6.350 enti di beneficenza che hanno presentato domanda che hanno ricevuto premi di 1 o 2 milioni di dollari.

Megan Peterson, direttore esecutivo della giustizia di genere Ha accolto con favore il “regalo” di 2 milioni di dollari di Scott alla sua organizzazione no-profit, affermando in una dichiarazione che “non poteva arrivare in un momento più importante” in mezzo a “un movimento legale conservatore che minaccia i nostri diritti fondamentali qui in Minnesota, Nord Dakota e in tutti gli Stati Uniti”. .”

“Costruire e sostenere un mondo libero da barriere di genere richiede l’organizzazione della comunità, l’educazione e il cambiamento del modo in cui parliamo e pensiamo al genere”, ha aggiunto Peterson, il cui gruppo ha recentemente vinto cause legali relative all’accesso alla contraccezione d’emergenza e al diritto dei giovani transgender di giocare. gli sport. . Che non è il loro sesso biologico.

Dei 72 milioni di dollari distribuiti da Scott alle cause LGBTQ, almeno 16 milioni sono andati a organizzazioni no-profit che guidano la lotta per gli atleti transgender negli sport femminili, tra cui l'American Civil Liberties Union of Alabama e Football Without Borders con sede a Baltimora, e OutFront Minnesota.

Rappresentante Nicole Malliotakis (R-Staten Island/Brooklyn). Ha sostenuto la legislazione che cerca di mantenere l’equità negli sport femminili Garantendo che i bambini biologici non partecipino, Scott ha affermato che la spesa di Scott per tali cause di sinistra è “sfortunata, ma è il suo denaro personale”.

“I democratici che gestiscono le città di tutta l’America lo fanno ogni giorno con i nostri soldi, e questa è la vera battaglia che dobbiamo continuare a combattere”, ha detto.

L'ex moglie di Bezos ha donato milioni a persone prive di documenti, ex detenuti, organizzazioni LGBTQ e iniziative di energia pulita. New York Post

In una nota sul suo sitoScott ha scritto di essere grata a Lever for Change, l'organizzazione che ha gestito il processo di selezione del premio, e ai residenti che sono vitali “agenti di cambiamento”.

I rappresentanti di Lever for Change e Scott non hanno risposto ai messaggi.

Elon Musk ha criticato Scott per le sue passate donazioni di beneficenza in un post . . Da annoverare tra le “cause di morte della civiltà occidentale”.

