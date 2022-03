I futures Dow scendono: cosa fare dopo il rally del mercato azionario di oggi; La Fed aumenterà i tassi

I futures Dow sono scesi dopo che il mercato azionario è salito martedì. La decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse è prevista per mercoledì pomeriggio. La guerra tra Russia e Ucraina rimane oggi un importante punto focale nel mercato azionario. I rendimenti dei Treasury si sono stabilizzati al livello più alto da luglio 2019, mentre i prezzi del petrolio USA sono scesi sotto i 95 dollari al barile martedì.







Gli investitori hanno bisogno di pazienza e disciplina per ora, tenendo i soldi per lo più in disparte per vedere se un nuovo tentativo di rally del mercato può segnalare un nuovo trend rialzista. Giant Dow Jones Healthcare Salute Unita (Nazioni unite), costco (costo) E il Motori O’Reilly (Orly) è tra quelli che hanno resistito bene alle fluttuazioni dell’attuale mercato azionario.

mercato azionario oggi

Martedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,8%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato il 2,1%. L’indice Nasdaq Technology Composite è in rialzo del 2,9%. Il Nasdaq e l’indice Standard & Poor’s 500 hanno tagliato ondate di perdite che sono durate tre giorni.

Panoramica del mercato azionario statunitense oggi indice Codice prezzo vittoria/sconfitta % cambiamento Dow Jones (0DJIA) 33545.92 +600.68 +1.82 Standard & Poveri 500 (0S e P5) 4262.73 +89.62 +2.15 Nasdaq (0NDQC ) 12948.62 +367,40 +2.92 Contatto 2000 (IWM) 195.70 +2,99 +1,55 difetto 50 (cinquanta) 36.69 +0,70 +1.94 Ultimo aggiornamento: 16:30 ET 15/03/2022

tra i Leader del Dow JonesE il una mela (AAPL) è aumentato del 3% e Microsoft (MSFT) in aumento del 3,9% in Borsa valori oggi. UnitedHealth, il titolo Dow Jones da tenere d’occhio, ha chiuso martedì appena al di sotto di un nuovo punto di acquisto.

leader di auto elettriche Tesla (TSLA) è salito di oltre il 4,5% martedì dopo aver annunciato un aumento dei prezzi per le sue auto.

Tra la volatilità del mercato guidata dai titoli dei giornali, Costco, O’Reilly Automotive, Regeneron prodotti farmaceutici (Regione) E il Vertex Pharmaceuticals (VRTX) è tra i migliori titoli da tenere d’occhio martedì. Tieni presente che le attuali condizioni del mercato azionario dovrebbero tenere gli investitori in disparte e in disparte.

Microsoft, Tesla, Vertex Classifica IBD I negozi. Era O’Reilly Martedì di 50 titoli IBD da tenere d’occhio raccogliere o raccogliere Costco e Regeneron apparso In questa settimana Azioni vicino alla zona di acquisto verticale.

Dow Jones oggi: decisione della Fed

Dopo la chiusura del mercato martedì, i futures Dow Jones hanno perso lo 0,3% rispetto al fair value, mentre i futures S&P 500 sono scesi dello 0,3%. I futures Nasdaq 100 sono in calo dello 0,2% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione. nel mezzo cambio di denaro circolanteNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(saltato del 3,1%, l’ETF SPDR S&P 500)spiare) 2,2% il martedì.

Il rendimento del Tesoro decennale statunitense è salito al 2,16%, toccando il punto più alto da luglio 2019. Lunedì, il rendimento del Tesoro decennale è salito al 2,14%. Martedì i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi di oltre il 7%, con il greggio West Texas Intermediate scambiato a circa $ 95 al barile. Il gigante dell’energia Dow Jones gallone (CVX) è in calo di oltre il 5%, ma è ancora nettamente al di sopra dell’area di profitto del 20%-25% dal punto di ingresso di 113,21 per la base della coppa.

La riunione di due giorni della Fed mercoledì si concluderà con una decisione sul tasso di interesse alle 14:00 ET. Le aspettative richiedono la banca centrale per aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, il primo aumento dal 2018.

Cercare di salire in borsa: cosa fare ora

Martedì il mercato azionario ha registrato forti movimenti, con i principali indici azionari che hanno chiuso con grandi guadagni. Ma mancava una componente chiave del giorno di follow-up – un volume maggiore rispetto al giorno prima. Quindi, nonostante i solidi guadagni, la correzione del mercato azionario è ancora in atto.

un Giornata di follow-up Segnalando l’inizio di un nuovo trend rialzista: potrebbe essere ancora nell’S&P 500 in qualsiasi momento, dato che il principale indice azionario non ha tagliato i minimi del 24 febbraio. Nel frattempo, lunedì il Nasdaq ha toccato nuovi minimi di correzione, quindi ci vorrà del tempo prima che un giorno possibile possa dare seguito a questo indice. Tuttavia, anche in caso di un giorno successivo, non c’è molta merce da acquistare dopo le recenti enormi perdite nel mercato generale.

Durante le correzioni di mercato, gli investitori dovrebbero essere contanti. Ma non aggiustare. Invece, tieni una lista di controllo dei titoli ad alte prestazioni che stanno cercando di resistere durante un mercato debole. Usa il forza relativa della linea Per aiutarti a identificare alcuni leader emergenti. Puoi anche trovare titoli aggiunti di recente Le watchlist IBD come IBD 50 sono qui.

Assicurati di controllare Università IBD Su come individuare e investire i minimi di mercato dopo un giorno di follow-up.

Martedì il quadro generale La colonna ha commentato: “I guadagni di martedì sono stati certamente impressionanti. Ma, come abbiamo appreso solo pochi giorni fa, i grandi guadagni non indicano necessariamente Tendenze del mercato rialzista reale. Il guadagno di martedì è stato il più grande dal 9 marzo, il che ha trascinato il mercato al ribasso. “In mezzo all’attuale volatilità, è un momento importante per leggere e seguire IBD La grande immagine verticale.

Se sei nuovo di IBD, considera di dare un’occhiata a sistema di scambio di azioni E il PUÒ SLIM Nozioni di base. Distinguere schemi grafici È una chiave per la guida agli investimenti. IBD offre una vasta gamma di Liste di crescita delle scorteCome classifica E il Swing Trader.

Gli investitori possono anche creare elenchi di controllo, trovare aziende vicino a un profilo punto di acquistoo sviluppare schermate personalizzate in Mercato IBD Smith.

Quattro titoli Dow Jones che vale la pena guardare in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: UnitedHealth

Il gigante dell’assistenza gestita UnitedHealth mostra un punto di acquisto di 500,10 con un inserto per maniglia su una base a doppio fondo. Le azioni di martedì hanno chiuso a pochi passi dal loro ultimo ingresso dopo che la sessione è aumentata del 2,05%. Le Nazioni Unite lo erano Azione del lunedì da IBD.

rialzista, azionario forza relativa della linea Si sta avvicinando a nuovi massimi, indicando una significativa sovraperformance del mercato azionario.

Quattro titoli in crescita da tenere d’occhio a CurScorrezione del mercato azionario

Azioni da tenere d’occhio: Costco, O’ReillyRegeneron, vertice

Lo stock Costco ora mostra la tazza con manico 545.39 punto di acquistosecondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. rialzista, azionario forza relativa della linea Ha già raggiunto nuovi massimi, segno di estrema forza, soprattutto durante i periodi di forte debolezza del mercato. Martedì le azioni Costco sono aumentate di oltre il 3%.

Martedì di 50 titoli IBD da tenere d’occhio O’Reilly Automotive ha superato un punto di acquisto di 687,33 in una tazza con una maniglia durante il vantaggio del 3,1% di martedì ed è in un intervallo di acquisto. Il 5% compra spazio Si supera a 721,70.

Regeneron ha decisamente superato l’ingresso anticipato a 645,10 durante la sessione di lunedì. Nel frattempo, il titolo si avvicina a 673,96 punto di acquisto a base piatta Dopo il rialzo di martedì dell’1,45%.

Classifica IBD La punta della freccia traccia una base piatta a 255,03 punti acquisto. Secondo l’analisi della classifica, Vertex si è consolidato a metà posizione da un quarto in un forte rimbalzo dalla serie di 50 giorni nelle ultime sessioni. Martedì le azioni VRTX sono aumentate del 2,2%.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali nell’attuale correzione del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Martedì è aumentato del 4,6%, tagliando una serie di sconfitte di tre giorni. Le azioni sono ancora al di sotto della media mobile a 200 giorni di lungo termine.

Martedì, Tesla Ha alzato i prezzi delle sue auto In Cina e negli Stati Uniti per la seconda volta in meno di una settimana. Negli Stati Uniti, Tesla ha aumentato i prezzi di tutti i suoi modelli del 5%-10%. Domenica, il CEO Elon Musk cinguettare“Tesla e SpaceX hanno recentemente sperimentato significative pressioni inflazionistiche nelle materie prime e nella logistica”.

Il titolo è stato scambiato fino a 1.243,49 il 4 novembre, ma martedì ha chiuso con circa il 36% di sconto sul suo massimo storico.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesMartedì le azioni Apple sono aumentate del 3%, riprendendosi dalla diapositiva di lunedì. Il titolo ha ripercorso la serie di 200 giorni a lungo termine.

Martedì, le azioni del leader del software Microsoft Inc sono aumentate del 3,9%, ponendo fine a una serie di sconfitte di tre giorni. Le azioni sono ancora ben al di sotto della serie di 200 giorni, poiché continuano a costruire una nuova base.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

