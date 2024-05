“È una partita persa”, afferma Wedbush di GameStop Stock.

GameStop (NYSE:GME) Le azioni non sembrano fare nulla con le mezze misure. Dopo una lunga assenza, un recente tweet di Roaring Kitty, la persona in gran parte responsabile di aver dato il via alla mania delle azioni di meme del 2021, ha fatto schizzare le azioni del rivenditore di videogiochi nella stratosfera nel corso di alcune sessioni la scorsa settimana.

Tuttavia, si considerino coloro che hanno deciso di entrare dopo che il titolo è salito di quasi il 180% in quelle due sessioni, poiché il titolo stava scendendo quasi alla stessa velocità durante il resto della settimana.

La forte correzione è continuata dopo che la società ha fatto buon uso del rally annunciando – insieme ai risultati preliminari del primo trimestre – di aver emesso un accordo di vendita sul mercato aperto, consentendo la vendita di 45 milioni di azioni.

Anche l’editore più accreditato considererebbe la diluizione della quota del partecipante in un simile atto un motivo per rimuovere il diamante dalle loro mani. Tuttavia, Michael Pachter di Wedbush la considera una buona mossa.

“GameStop sta approfittando del recente aumento del prezzo delle azioni emettendo prudentemente azioni a premio, dotandosi di un maggiore livello di riserve mentre lotta per rifocalizzare la propria attività e invertire le perdite operative in corso”, ha spiegato l’analista.

L’azienda avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile alla luce dei primi risultati. GameStop prevedeva che i ricavi del primo trimestre sarebbero compresi tra 872 e 892 milioni di dollari, al di sotto del consenso di 1,045 miliardi di dollari e ben al di sotto degli 1,237 miliardi di dollari dell’anno precedente. Guardando al futuro, Butcher prevede che le vendite di hardware “diminuiranno ulteriormente” quest’anno.

Per quanto riguarda il quadro più ampio, Butcher non vede motivo di credere che GameStop possa “salvare la strada verso la prosperità”, poiché l’analista si aspetta che il mix delle vendite di software continui a spostarsi dal mondo fisico a quello digitale. “Anche se probabilmente ci sarà una nuova console Nintendo l’anno prossimo e un aumento complessivo delle vendite di software da GTA VI, crediamo che GameStop vedrà un continuo calo delle vendite anche l’anno prossimo.” “Alla fine, un’azienda deve utilizzare la propria liquidità in modo produttivo o continuare a sperare di poter emettere più azioni a livelli elevati per evitare che accada l’inevitabile”.

A tal fine, sebbene Pachter abbia alzato il suo obiettivo di prezzo da 5,6 a 7 dollari, suggerendo che le azioni ora hanno un ribasso solo del 68%, il suo rating Underperform (cioè Vendita) rimane intatto. (Per visualizzare il track record di Butcher, fare clic qui)

Nel complesso, come ha dimostrato il recente rally, le azioni GameStop potrebbero ancora avere molto seguito tra il pubblico dei rivenditori, ma a Wall Street, a parte la valutazione di Pachter, non ci sono altri analisti che attualmente monitorano i suoi progressi. (essere visto Analisi del titolo GameStop)

