Jussie Smollett è stata trasferita in una nuova cella di prigione: l’ufficio dello sceriffo

Jussie Smollett ha In una nuova cella di prigioneha detto martedì l’ufficio dello sceriffo della contea di Cook.

Smollett, che ha detto suo fratello È stato ricoverato nel reparto psichiatrico della prigionerimane nella stessa unità ma è stata trasferita in una cella diversa lunedì quando i medici hanno deciso che un altro detenuto aveva più bisogno di lei, ha detto l’agenzia.

Nuovi scavi per l’attore nella prigione della contea di Chicago È dotato di monitoraggio 24 ore su 24 degli ufficiali di stanza fuori dalla cella in ogni momento per garantire che il rappresentante rimanga sotto “stretta osservazione”, ha detto l’ufficio dello sceriffo.

L’agenzia, come altri detenuti, ha spiegato che il condannato ha “molto tempo” fuori dalla sua cella, ma quando si trova nelle aree comuni, gli altri detenuti non potranno essere nell’area.

“Questi protocolli vengono regolarmente utilizzati per le persone a cui è stato ordinato di essere poste in custodia protettiva e che potrebbero essere a rischio di danni a causa della natura delle loro cariche, occupazione o stato degno di nota”, ha affermato l’ufficio del sindaco.

“La sicurezza e la protezione di tutte le persone detenute, incluso il signor Smollett, è la massima priorità dell’ufficio dello sceriffo”.

L’ufficio dello sceriffo ha notato che Smollett “non era vincolato a un letto o altro nella prigione” e il suo ex letto non aveva restrizioni.

L’unità abitativa in cui è incarcerato Smollett è la Sezione 8, o unità di trattamento residenziale della prigione, che è riservata ai detenuti con lesioni e condizioni mediche che li rendono più suscettibili all’infezione da COVID-19, Secondo Southside Weekly.

L’ufficio del sindaco ha affermato che Smollett si trova in un’area che è “molto utilizzata da individui che richiedono un alto livello di supervisione e assistenza per esigenze di salute mentale” ma che l’unità viene talvolta utilizzata anche “per motivi di sicurezza solo a causa del monitoraggio rafforzato che può verificarsi in questo contesto”.

“Sarebbe impreciso e irresponsabile fare supposizioni sulle sue condizioni mentali o mediche in base a dove risiede attualmente”, ha affermato l’ufficio.

Lunedì, gli avvocati di Smollett Ha presentato una richiesta di emergenza per rinviare la sua condanna a cinque mesi Stanno lavorando per appellarsi alla sua condanna per cinque reati di condotta disordinata per aver mentito alla polizia.

I suoi avvocati hanno affermato che la vita di Smollett era in pericolo a causa delle minacce che lui e la sua famiglia avevano ricevuto, perché era immunocompromesso e perché correva il rischio di contrarre un grave caso di COVID-19.