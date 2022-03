Gli astronauti della NASA fanno passeggiate spaziali per fornire aggiornamenti energetici alla stazione spaziale

La stazione spaziale si sta preparando per ulteriori aggiornamenti di potenza mentre due astronauti della NASA effettuano la loro prima passeggiata spaziale dell’anno martedì.

Gli astronauti Kayla Barron e Raja Chari hanno indossato e sono usciti dalla stazione spaziale per iniziare alcune installazioni verso le 8:12 ET. La copertura in diretta è iniziata sulla TV della NASA e sito web Alle 6:30 ET, la passeggiata spaziale dovrebbe durare sei ore e 30 minuti.

Il duo nello spazio assemblerà e installerà kit di modifica che consentiranno futuri aggiornamenti dei pannelli solari al di fuori della stazione spaziale. Barron e Chari installeranno i montanti e le staffe che verranno utilizzati per supportare l’arrivo di più ISS Roll-Out Solar Arrays, o iROSA.

Durante la passeggiata spaziale, Barron sarà l’EVA Crew Member 1 che indossa la tuta a righe rosse e Chari sarà riconosciuto come EVA Crew Member 2 con la tuta a strisce. È la seconda passeggiata spaziale di Barron dopo aver completato il suo primo volo a dicembre e la prima nella carriera di Shari.

Due degli iROSA sono stati installati durante le precedenti passeggiate spaziali e, una volta installati tutti gli array, si prevede che sei degli otto canali di alimentazione della stazione spaziale aumenteranno, portando la fornitura disponibile da 160 kW a 215 kW.

Sei dei pannelli solari sono arrivati ​​​​alla stazione spaziale il 5 giugno dopo essere stati lanciati nella 22a missione di rifornimento del carico SpaceX Dragon. I tappetini sono drappeggiati come un tappeto e sono larghi 750 libbre (340 kg) e larghi 10 piedi (3 m). Altri quattro array saranno consegnati durante una futura missione.

Sebbene gli attuali pannelli solari della stazione spaziale siano ancora operativi, alimentano la stazione spaziale da oltre 20 anni e mostrano alcuni segni di usura dopo l’esposizione a lungo termine all’ambiente spaziale. Gli array sono stati originariamente progettati per durare 15 anni.

I nuovi pannelli solari saranno posizionati davanti a quelli esistenti. È anche un buon test per i nuovi pannelli solari perché questo stesso design alimenterà parti dell’avamposto lunare Gateway, che aiuterà gli umani a tornare sulla luna attraverso Programma Artemis della NASA

L’agenzia si sta preparando per la sua seconda passeggiata spaziale il 23 marzo, a partire dalle 8:50 ET.

Sebbene i membri dell’equipaggio non siano stati ancora annunciati, saranno responsabili di apportare una serie di aggiornamenti all’installazione, inclusa la sostituzione della camma esterna e il posizionamento di tubi flessibili sull’unità della valvola del raggio del radiatore che dirige l’ammoniaca attraverso i radiatori di rigetto del calore della stazione per mantenerla corretta temperatura.

Cooperazione internazionale nello spazio

La stazione spaziale sta per diventare un centro di attività, poiché un nuovo equipaggio russo partirà venerdì verso la Stazione Spaziale Internazionale, unendosi a quattro americani, un europeo e due russi già a bordo.

Il 30 marzo, l’astronauta della NASA Mark Vande Hee dovrebbe tornare sulla Terra con i cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Peter Dubrov.

La NASA ha dichiarato lunedì che Vande Hee tornerà dalla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella russa Soyuz come precedentemente pianificato. L’agenzia spaziale ha cercato di riaffermare lunedì che sta ancora lavorando a stretto contatto con l’agenzia spaziale russa Rokosmos sulla Stazione Spaziale Internazionale, nonostante l’escalation delle tensioni geopolitiche.

Vande Hee, che è decollato verso la Stazione Spaziale Internazionale nell’aprile 2021, atterrerà a bordo della navicella spaziale russa Soyuz in Kazakistan, come al solito. I funzionari della NASA non hanno dichiarato che ci saranno cambiamenti significativi ai piani per riportare Vande Hee negli Stati Uniti dopo l’atterraggio. Tornerà a casa via Gulfstream, come hanno fatto altri astronauti americani prima di lui.

Per quasi un decennio, i veicoli russi Soyuz sono stati l’unico mezzo di trasporto degli astronauti da e verso la stazione spaziale. Ma quella dipendenza è finita dopo che SpaceX ha lanciato la sua capsula Crew Dragon nel 2020 e gli Stati Uniti hanno ripristinato le capacità di volo spaziale umano.

Le operazioni congiunte tra la NASA e Roscosmos presso le strutture russe di Baikonur, in Kazakistan, “stanno proseguendo bene”, secondo Joel Montalbano, responsabile del programma per la Stazione Spaziale Internazionale della NASA. “Posso sicuramente dirtelo, Mark [Vande Hei] A bordo della navicella spaziale russa Soyuz, ha detto Montalbano lunedì.