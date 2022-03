Il secondo gentiluomo Doug Mhoff è risultato positivo al Covit-19

“Prima di oggi, un secondo gentiluomo è risultato positivo al Govt-19”, ha affermato Sabrina Singh, vice addetta stampa del vicepresidente Kamala Harris. “A causa dell’avvertimento, il vicepresidente non parteciperà all’evento stasera. Il vicepresidente ha condotto oggi un test negativo per Govt-19 e continuerà a testare”.

Il primo caso noto di Govt-19 nella prima o nella seconda famiglia dopo che il presidente Joe Biden e Harris sono entrati in carica nel gennaio 2021 è stato un test positivo per Mhoff.

“Sono risultato positivo al Govt. I miei sintomi sono lievi e sono grato per il vaccino e l’incoraggiamento”, ha detto Emhoff. Detto su Twitter Martedì notte. “Se non sei stato ancora vaccinato e incoraggiato, non aspettare”.

Un funzionario della Casa Bianca ha detto alla Galileus Web che Emhoff “non ha manifestato alcun sintomo prima dei suoi eventi mattutini” ma ha avuto “sintomi lievi questo pomeriggio”.

“Ha fatto un test per l’antigene ed è risultato negativo. Con estrema cautela ha fatto il test PCR ed è risultato positivo”, ha detto il funzionario alla CNN.

Harris avrebbe dovuto partecipare all’evento Equal Pay Day alla Casa Bianca martedì sera, quando sono stati pubblicati i risultati del test di Mhoff. Come possibile indicazione di come il vicepresidente sia stato espulso dall’evento all’ultimo minuto, c’era una sedia vuota per lui sul palco per l’evento del giorno della parità di retribuzione. L’account Twitter della Casa Bianca ha pubblicizzato i prossimi commenti di Harris in un comunicato stampa su ET alle 18:00, poco prima dell’inizio dell’evento.

Commentando l’assenza di Harris dall’evento, Biden ha detto: “Kamala ha scelto di non rischiare perché è risultato positivo – sta bene, ma con estrema cautela, ha deciso di non partecipare”.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Zhaki ha dichiarato all’inizio di questa settimana che il presidente è stato esaminato l’ultima volta domenica ed è risultato negativo. La CNN ha chiesto alla Casa Bianca maggiori informazioni su quando sarà testato il prossimo presidente.

Ha partecipato il vicepresidente Martedì un evento con Biden alla Casa Bianca Ha firmato il disegno di legge sul finanziamento del governo da 1,5 trilioni di dollari. Harris si è schierato con Biden quando il presidente ha fatto le sue osservazioni, e poi si è schierato in mezzo a una folla di legislatori che hanno partecipato alla cerimonia della firma.

Né Harris né Biden hanno indossato una maschera all’evento. All’interno della Casa Bianca, in linea con i cambiamenti nelle linee guida federali sulla salute pubblica delle ultime settimane, funzionari e visitatori non sono più tenuti a indossare maschere o pause sociali. Ci sono casi Govt-19 a Washington Decisamente rifiutato Dal loro picco all’inizio di gennaio, il paese ha dovuto affrontare un’ondata di casi di variazione di Omicron.

Martedì scorso, Emhoff ha visitato un giardino comune nella capitale del paese per un evento. Il secondo gentiluomo fa i giardini all’esterno durante l’evento.

La CNN ha chiesto alla Casa Bianca un commento su quando Mhoff ha contattato per l’ultima volta Pitton e ulteriori informazioni sul suo processo. Un funzionario della Casa Bianca ha detto che Biden non era in stretto contatto con il secondo uomo.

Harris era in precedenza un intimo conoscente di Govt-19. Il test è risultato negativo per il vicepresidente Dopo un incontro con i Democratici della Camera del Texas la scorsa estate, molti di loro sono risultati positivi al corona virus.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, le persone completamente vaccinate possono “evitare l’isolamento a seguito di esposizione asintomatica”. Harris, come suo marito, è completamente vaccinata e incoraggiata.

Questa storia è stata aggiornata con rapporti aggiuntivi.