Biden ha cancellato altri miliardi di debiti per prestiti studenteschi ai dipendenti pubblici

La mossa fa seguito alle critiche di alcuni repubblicani secondo cui gli sforzi del presidente per la remissione dei prestiti sono andati a scapito dell'introduzione di una nuova formula di aiuto finanziario per i college.

Il presidente Biden ha annullato i prestiti studenteschi per 78.000 mutuatari Joe Biden è pronto ad annunciare una nuova tornata di condono dei prestiti studenteschi, cancellando 5,8 miliardi di dollari di debito federale per 78.000 lavoratori del settore pubblico. Volpe – 26 Houston

La Casa Bianca ha annunciato giovedì che cancellerà altri 5,8 miliardi di dollari in prestiti studenteschi per 78.000 dipendenti del servizio pubblico.

L’amministrazione sta inviando e-mail firmate dal presidente Joe Biden ad altri 380.000 mutuatari nel settore pubblico.

L’ultima riduzione del prestito studentesco arriva nel contesto della candidatura del presidente per la rielezione e probabilmente irrita gli oppositori repubblicani di Biden, che lo hanno criticato per aver tentato di “comprare voti”. Un nuovo modulo di aiuto finanziario per il college è pieno di errori.

Per saperne di più: Gli aiuti finanziari al college sono finiti nel mirino delle turbolenze legate alla chiusura di Washington

È un esempio di come Biden si sia rivolto direttamente ai mutuatari negli ultimi mesi. Questa volta, sta espandendo la sua campagna di messaggi per includere gli americani sul punto di qualificarsi per cancellazioni simili nell'ambito del Programma di perdono dei prestiti per il servizio pubblico, uno speciale programma di rimborso dei prestiti per insegnanti, vigili del fuoco e altri dipendenti del servizio pubblico.

Nel suo discorso sullo stato dell’Unione di questo mese, Biden ha evidenziato le sue riforme al programma aumentando il numero di mutuatari ammissibili allo sgravio.

“Quando mi è stato detto che non potevamo cambiare il modo in cui gestiamo i prestiti studenteschi a livello globale, ho fissato due programmi di prestiti studenteschi esistenti per ridurre l'onere dei prestiti studenteschi per quasi 4 milioni di americani”, ha detto.

Nell'ambito del programma PSLF, i mutuatari che hanno lavorato nel servizio pubblico e hanno saldato i loro prestiti per un decennio o più hanno diritto a un completo sgravio dai loro prestiti federali. Nel 2021L'amministrazione ha concesso più tempo al piano di rimborso di migliaia di mutuatari.

I funzionari stanno sistemando i conti di milioni di mutuatari del PSLF e di quelli che hanno aderito a programmi di rimborso basati sul reddito. Si prevede che completeranno i calcoli entro luglio.

Zachary Schermele si occupa di istruzione e ultime notizie per USA Today. Puoi contattarlo via e-mail all'indirizzo zschermele@usatoday.com. Seguitelo su X su @ZachSchermele.