Intel spenderà 100 miliardi di dollari per costruire la più grande fabbrica di chip IA del mondo

Il produttore statunitense di semiconduttori Intel vuole costruire “il più grande sito di produzione di chip di intelligenza artificiale del mondo”, in una nuova espansione quinquennale del valore di 100 miliardi di dollari. Piano.

Il produttore di chip lo è, ha detto ai giornalisti questa settimana il CEO di Intel Pat Gelsinger Mi sono concentrato sulla costruzione Il sito di produzione si trova su un terreno vuoto vicino a Columbus, Ohio, uno dei quattro stati in cui l'azienda investe e opera Potrebbe iniziare già nel 2027.

Scommesse con grandi fiches

Incluso nella spesa sfrenata di 100 miliardi di dollari di Intel: Quasi 20 miliardi di dollari Nei finanziamenti federali e nei prestiti del governo americano, forniti dal Chips and Science Act dell’amministrazione Biden. Approvata nell'agosto 2022, la legge si concentra su Investire in società americane di semiconduttori Per riconquistare il dominio nella corsa all'industria dei chip. Si prevede che Intel riceverà fino a 8,5 miliardi di dollari in finanziamenti governativi diretti e potrà beneficiare di prestiti federali fino a 11 miliardi di dollari.

Il finanziamento di Intel è stato annunciato mercoledì (20 marzo) dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti Sosterrà i piani del produttore di chip di espandere la propria presenza di semiconduttori negli Stati Uniti attraverso stabilimenti di produzione di chip in Arizona, New Mexico, Ohio e Oregon nei prossimi cinque anni.

“Oggi è una vittoria per l’economia nazionale americana, ma anche per la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato mercoledì il CEO di Intel Pat Gelsinger in una conferenza stampa. annuncio Con la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden al campus Intel di Ocotillo a Chandler, in Arizona. “Nel mondo moderno, tutto dipende dai chip. Ogni aspetto dell'umanità è diventato digitale e dipende dai chip. La loro produzione modella il futuro di tutta l'umanità.

Lo ha sottolineato anche Gelsinger La guerra dei trucioli tra gli Stati Uniti e la CinaDire che i finanziamenti dimostrano che “l'America non cederà la propria leadership ai nostri concorrenti”. Ha aggiunto che gli Stati Uniti devono riconquistare la propria leadership, “soprattutto con l'accelerazione turbo che l'intelligenza artificiale sta portando nel nostro mondo”. Sebbene gli Stati Uniti siano stati leader nello sviluppo di semiconduttori, li producono Meno del 10% dei chip del mondo oggisecondo la Casa Bianca americana, e non ha nulla a che fare con i semiconduttori più avanzati attualmente disponibili.

Si prevede che l’investimento della società nelle fabbriche di semiconduttori statunitensi creerà circa 80.000 posti di lavoro, compresi posti di lavoro aziendali e di costruzione, e posti di lavoro indiretti per i fornitori e le industrie vicine, ha affermato Gelsinger. Intel ha dichiarato di voler usufruire di un credito d'imposta sugli investimenti attraverso il Tesoro degli Stati Uniti fino al 25% su oltre 100 miliardi di dollari di investimenti idonei.