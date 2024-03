Guggenheim “non ha autorizzato” la promozione di Cowboy Carter di Beyoncé al museo

Beyoncé

Promozione del prossimo album di Beyoncé Cowboy Carter L'album è arrivato ai musei di New York mercoledì sera, circa una settimana prima della sua uscita prevista.

Le pubblicità dell'album, la cui uscita è prevista per il 29 marzo, sono state esposte in diversi musei, tra cui il Guggenheim Museum, il Whitney Museum, il New Museum e il Museum of Art and Design.

Tuttavia, Guggenheim ha condiviso una dichiarazione con Notizie d'arte L’istituzione “non era a conoscenza di questa attivazione e non l’ha autorizzata”. Tuttavia, invitiamo il pubblico, inclusa Beyoncé e i suoi fedeli fan, a visitare il museo dal 16 al 20 maggio, quando presenteremo le esibizioni dell'artista Jenny Holzer sulla facciata dell'iconico edificio per celebrare l'inaugurazione della sua mostra.

La promozione esposta all'esterno del Museo Guggenheim conteneva la frase “Questo non è un album country. Questo è un album country”. Questo è l'album di Beyoncé, insieme al titolo dell'album e alla data di uscita. Le battute si riferiscono al post su Instagram della cantante vincitrice del Grammy Award all'inizio di questa settimana, in cui si è espressa apertamente su ciò che ha portato alla creazione di La seconda legge: Cowboy Carter In precedenza non mi ero sentito “benvenuto” nel genere della musica country.

Mercoledì, Beyoncé ha accennato alle promozioni per il nuovo album quando ha pubblicato le coordinate del Museo Guggenheim sul suo account Instagram. Secondo quanto riferito, altri musei lo avevano Cowboy Carter Foto di copertina Proiettati sulle facciate dei loro edifici.

I fan si sono subito rivolti ai social media per condividere le foto degli annunci, cosa che anche Guggenheim ha riconosciuto giovedì mattina presto condividendo un post sul suo account Instagram ufficiale e aggiungendo: “Ehi @beyonce! [bee emoji]”.

Alcuni fan hanno anche ipotizzato che l'esposizione dell'album fuori dal Museo Guggenheim fosse in connessione con la mostra in corso intitolata “Andando nell'oscurità: forma contemporanea ai margini della visione“, che espone “più di 100 opere di un gruppo di 28 artisti, la maggior parte dei quali sono neri e più della metà sono donne”.

All'inizio di questa settimana, un altro famoso edificio è stato inaugurato a New York City: Empire State Building – Ha anche indicato che è pronto a farlo Cowboy Carter Rispondendo al promo sui social media di Beyoncé con un cappello da cowboy ritoccato con Photoshop in cima all'Empire State Building.

La seconda legge: Cowboy Carter È la continuazione del suo album da record del 2022 Rinascimento.