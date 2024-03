Le videocamere 4K di un'azienda britannica sono dirette alla stazione spaziale

La seconda telecamera guarderà verso il basso per concentrarsi su ciò che sta accadendo sulla Terra. L'ampiezza della scena sarà di circa 180 chilometri per 240 chilometri (110 miglia per 150 miglia). Vedrai elementi piccoli fino a 60 metri di diametro.

Il software di controllo deve essere in grado di regolare le esposizioni in modo che le luci della città siano visibili quando la stazione passa all'oscurità.

Il piano è quello di trasmettere in streaming video 4K – passando da una telecamera all’altra – quasi ininterrottamente. I dati verranno inviati attraverso il sistema di relè dell'ESA, che trasmette segnali alla Terra tramite satelliti ad alto rendimento posizionati in alto sopra la stazione spaziale.

Puoi avere un'idea del tipo di video aspettarti dagli esempi in questa pagina. È stato catturato dal satellite ETV-A1 della SEN, che ha operato negli ultimi due anni ad un'altitudine di 505 km. Altri di questi veicoli spaziali sono attualmente in fase di assemblaggio.

“Google Earth ha avuto oltre un miliardo di download per la visione di immagini fisse, quindi questo set di dati in tempo reale sulla Terra che racconta la storia di ciò che sta accadendo sulla Terra e nello spazio in questo momento, che è completamente ricercabile e utilizza l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata per mostrare insights, sarà un enorme produttore di dati per l’umanità.