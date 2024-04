Norby Williamson, l'influente dirigente di ESPN, ha lasciato l'incarico dopo quattro decenni a Bristol

Uno dei dirigenti più influenti nei media sportivi è ESPN.

Norby Williamson, che ha avuto una mano in quasi ogni parte dei contenuti e delle aree di business di ESPN, dalla programmazione, alla produzione e alle notizie durante i suoi quasi quattro decenni presso ESPN, non lavorerà più per l'azienda, con effetto immediato, secondo una nota dei dipendenti di ESPN. .

Burke Magnus, chief content officer di ESPN, ha preso la decisione, anche se Williamson aveva diversi anni di contratto, secondo i dirigenti a conoscenza della mossa.

Magnus voleva andare in una direzione diversa man mano che la società andava avanti e sentiva che Williamson non era la persona più adatta per supervisionare la produzione.

ha affermato un dirigente a diretta conoscenza della decisione L'atleta“Era tempo.”

Negli ultimi mesi, Williamson ha fatto notizia dopo che Pat McAfee, conduttore di “The Pat McAfee Show”, in onda su ESPN, ha affermato durante il suo programma che Williamson era la fonte di informazioni trapelate sugli scarsi ascolti televisivi dello show e ha definito Williamson un “ratto.” Fonti di ESPN hanno affermato che l'incidente non ha avuto alcun impatto sulla decisione di venerdì.

“Questo non aveva assolutamente nulla a che fare con l'episodio di Pat McAfee”, ha detto Mark Shapiro, ex vicepresidente esecutivo di ESPN, che ha lavorato a stretto contatto con Magnus e Williamson ed è ora presidente di Endeavour e TKO. L'atleta. “Norby non si adattava perfettamente alla visione dei contenuti stabilita da Jimmy (Pitaro) e Burke. Più di ogni altra cosa dopo la sua straordinaria carriera, era giunto il momento di passare il testimone.

Nella nota inviata ai dipendenti di ESPN, Magnus ha affermato che “è in corso una ricerca completa per un nuovo dirigente senior dei contenuti che ci aiuti a guidare il nostro team”. L'idea di ESPN è che più persone potrebbero ricoprire il lavoro di Williamson o che le sue responsabilità potrebbero essere suddivise in modo diverso.

La scrittrice e conduttrice di podcast Jemele Hill, ex personalità di ESPN, ha avuto qualche attrito professionale con Williamson, così come alcuni altri talenti in onda.

“La mia reazione è stata a metà tra una risatina divertita e 'non pensavo che avrei visto il giorno'”, ha detto Hill. L'atleta. “Non conosco le circostanze dietro la sua partenza, ma penso che non sia stata una coincidenza che un terremoto abbia colpito New York lo stesso giorno in cui è stato fatto questo annuncio.”

Williamson è stato tanto influente quanto si può esserlo all'ESPN senza servire come presidente. Le sue responsabilità più recenti includevano la supervisione dei contenuti della NFL e del football universitario presso ESPN. È maggiormente associato a “SportsCenter” che ha avuto un ruolo importante nel running back.

Williamson è entrato in ESPN nel 1985 come dipendente nell'ufficio postale dell'azienda e rapidamente ha scalato i ranghi, diventando infine uno dei dirigenti più potenti dell'azienda, dandogli il potere di creare o distruggere una carriera.

“Sono stato molto fortunato ad avere un'opportunità presso ESPN”, ha detto Willamson nella nota interna di Magnus. “Grazie allo straordinario duro lavoro, alla creatività e all'impegno delle persone di ESPN, e in misura molto minore al mio contributo, mi piace pensare che abbiamo lasciato la nostra grande azienda in un posto molto migliore di come l'abbiamo trovata.”

A gennaio, McAfee ha accusato Williamson di sabotare il suo programma divulgando ai media false informazioni sugli spettatori.

“Ci sono alcune persone che cercano attivamente di sabotarci dall'interno di ESPN”, ha detto McAfee. “Più specificamente, Norby Williamson è l'uomo che cerca di sabotare il nostro programma.”

ESPN alla fine ha inviato una dichiarazione dicendo che tutti erano sulla stessa lunghezza d'onda. Magnus è stato fotografato poco dopo con McAfee durante una partita di football e McAfee ha pubblicato la foto sui social media.

È stato l'ultimo capitolo della carriera di Williamson, che si è conclusa venerdì.

“Norby era ESPN”, ha detto Traugh Keller, che ha trascorso molto tempo come influente dirigente presso ESPN. L'atleta. “Nessuno ha preso il comando e il controllo come ha fatto lui. Ha un'abilità straordinaria nel scuotere gli ascolti come ha fatto con “SportsCenter”, “First Take” e innumerevoli altri. E ha fatto le cose difficili che i dirigenti senior avrebbero voluto fare ma non avrebbero fatto da soli. È sul Monte Rushmore di ESPN accanto a George Bodenheimer.

(Foto di Norby Williamson nel 2005: Mark Brian Brown/Getty Images)