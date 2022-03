La Silicon Valley cinese di Shenzhen ordina la produzione per fermare il controllo del Covid

Le persone aspettano in fila per i campioni di DNA a Shanghai, Cina, 12 marzo 2022. Editoria futura | Editoria futura | Getty Images

PECHINO – La Cina continentale sta affrontando la peggiore epidemia di Covid-19 da quando il Paese ha stretto la presa sulla pandemia nel 2020, mentre le principali città si affrettano a limitare l’attività commerciale. Shenzhen, la città più grande del centro manifatturiero della provincia del Guangdong, ha informato tutte le aziende che non si occupano di servizi pubblici di base con sospensione della produzione Oppure fai lavorare i dipendenti da casa per una settimana a partire da lunedì. La produzione interrotta include una mela il fornitore FoxconnChe ha affermato in una dichiarazione alla CNBC che le sue fabbriche in città rimarranno chiuse fino a quando il governo non verrà informato. La città, a volte chiamata “Silicon Valley” in Cina, ha chiuso i trasporti pubblici e ha iniziato un terzo round di test in tutta la città. Shenzhen ha segnalato più di 400 casi confermati dalla fine di febbraio. Questi numeri e conteggi di casi in tutta la Cina impallidiscono rispetto ad altri paesi. Ma il rapido aumento dei casi negli ultimi giorni ha spinto le autorità locali a affrettarsi a controllare l’epidemia mentre la Cina cerca di mantenere la sua strategia Covid-free. Shanghai, la capitale costiera sede di molte società straniere e finanziarie in Cina, ha trasformato le scuole in classi online. Alcuni quartieri sono entrati in isolamento e hanno condotto test di massa e i residenti di solito non possono andarsene finché i risultati non tornano negativi. Sabato, la città ha chiesto ai residenti di non lasciare Shanghai se non in caso di assoluta necessità. Dalla fine di febbraio sono stati trovati più di 600 casi confermati. READ Aggiornamenti Covid Live: nascondi autorizzazioni, riapri notizie e altro ancora

La provincia di Jilin, nel nord della Cina, ha registrato un aumento durante la notte lo scorso fine settimana in oltre 1.000 casi trasmessi localmente del nuovo coronavirus, portando il totale a oltre 2.900 questo mese a partire da domenica. In tutto, la Cina continentale ha segnalato 1.437 nuovi casi confermati a partire da domenica – con solo 100 attribuiti a viaggiatori provenienti dall’estero – per un totale di 8.531 casi trasmessi localmente attivi. Questo è il numero più alto da marzo 2020. Non sono stati segnalati nuovi decessi. Hong Kong, una regione amministrativa speciale oltre il confine di Shenzhen, ha combattuto una recrudescenza dei casi di Covid nelle ultime settimane. La regione ha il numero più alto al mondo di nuovi decessi correlati al Covid per milione di persone, secondo Our World in Data. L’epidemia a Hong Kong deriva da una variante dell’omicron altamente trasmissibile, che da allora si è diffusa sulla terraferma.

La capitale, Pechino, ha dichiarato domenica di aver identificato sei fonti di trasmissione dell’ultimo numero di casi municipali, la maggior parte dei quali sono stati segnalati nel centro città e nelle parti orientali della città. Le autorità locali hanno detto che chiunque torni a Pechino non dovrebbe partecipare alle riunioni per sette giorni dopo l’arrivo. Per diversi mesi, la capitale ha adottato una delle politiche di controllo del COVID-19 più rigorose del Paese. I viaggiatori devono mostrare un test Covid negativo effettuato 48 ore prima di entrare a Pechino e fare un altro test entro 72 ore dall’arrivo. Se la loro cronologia di viaggio di 14 giorni mostra che hanno visitato un’area con un caso confermato, non potranno entrare in città.

Dopo che il Covid-19 è emerso a Wuhan alla fine del 2019, la Cina continentale ha chiuso più della metà del paese nel febbraio 2020 per controllare l’epidemia. A livello nazionale, il virus è stato messo sotto controllo in poche settimane, ma il Covid si è diffuso all’estero in una pandemia globale. A partire da lunedì, la Corea del Sud, seguita dalla Germania, ha registrato il maggior numero di nuovi casi in 28 giorni rispettivamente a 5,2 milioni e 4,8 milioni, secondo i dati Johns Hopkins. Gli Stati Uniti hanno registrato il numero più alto di morti, a oltre 967.000 lunedì mattina, ora di Pechino.

La Cina continentale ha mantenuto una rigorosa politica “no-COVID” negli ultimi due anni. Le restrizioni di viaggio e la possibilità di chiusure rapide hanno colpito il turismo domestico e le imprese di servizi, con conseguente riduzione della spesa dei consumatori. La riunione parlamentare annuale che si è conclusa venerdì non ha dato alcuna indicazione che il governo centrale avesse intenzione di allentare la sua politica di controllo del virus Covid, sebbene le dichiarazioni ufficiali degli ultimi mesi abbiano aggiunto termini come “dinamico”. Il vice primo ministro Sun Chunlan ha dichiarato sabato in una riunione del governo per il controllo dell’epidemia che il paese dovrebbe continuare a seguire la politica “dinamica” di non diffusione del virus COVID-19 e che dovrebbero essere adottate tutte le misure per prevenire una diffusione su larga scala riemergere del virus. Le sue osservazioni, riportate dai media statali, si sono concluse con un appello a spianare la strada a un grande incontro del Partito Comunista Cinese al potere entro la fine dell’anno. Il presidente cinese Xi Jinping dovrebbe ricevere un terzo mandato senza precedenti durante l’incontro.

