Cindy McCain sulla situazione a Gaza: “Abbiamo bisogno di cibo e ne abbiamo bisogno adesso”

Cindy McCain, direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, ha affermato venerdì che a Gaza c’è un urgente bisogno di cibo a causa della guerra in corso.

“[O]Gli ostacoli che affronti sono molti.” Ha detto in un'intervista su “Andrea Mitchell Reports” di MSNBC venerdì. “Dobbiamo essere autorizzati a tutti i livelli. Gli israeliani stanno bloccando la strada, che noi siamo autorizzati o meno… Gli automobilisti vengono autorizzati e non abbiamo accesso alle strade. Abbiamo bisogno di un accesso libero e senza restrizioni all'ingresso su un vasto su vasta scala, in modo da poter nutrire milioni di persone”. Persone che sono sull’orlo della fame.

McCain ha continuato: “Non abbiamo bisogno di un veto. Abbiamo bisogno di cibo e ne abbiamo bisogno adesso”.

Venerdì il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto un progetto di risoluzione sostenuto dagli Stati Uniti che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, dopo che Russia e Cina avevano votato contro.

Ci sono stati 11 voti favorevoli, tre voti contrari e un membro si è astenuto dalla votazione finale sulla risoluzione. Russia e Cina hanno potere di veto in quanto membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. La proposta collega il cessate il fuoco agli sforzi di aiuto umanitario nella Gaza devastata dalla guerra e alla necessità di rilasciare tutti gli ostaggi.

L'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzia, ha espresso preoccupazione per la decisione, affermando che si eviterebbe di intraprendere azioni che garantirebbero un cessate il fuoco effettivo e incondizionato.

Ha detto: “Non tollereremo più decisioni infruttuose che non includano una richiesta di cessate il fuoco e che non ci portino da nessuna parte”. Ha aggiunto: “Ciò libererebbe le mani di Israele e porterebbe l'intera popolazione di Gaza, e tutta la sua popolazione, ad affrontare la distruzione, la devastazione o l'espulsione”.

A novembre, McCain aveva affermato che Gaza era “sull’orlo della carestia” mentre infuriava la guerra tra Israele e il movimento palestinese di Hamas.

“Prima di tutto, la conclusione è che abbiamo bisogno di più aiuti, come è stato detto, stiamo valutando… forse l'essere sull'orlo della carestia in quest'area”, ha detto McCain alla CBS. Affronta la nazione.” “Questo è qualcosa… che si diffonderà e con esso arriveranno le malattie e tutto ciò che puoi immaginare.