NO. 12 James Madison n. 5 Wisconsin, inviando un messaggio che potrebbe non essere ancora stato completato

Le scelte alla moda del primo round non sempre appassiscono quando salgono sul palco del torneo NCAA.

A volte mettono in scena performance che suggeriscono che sono in grado di battere più di una squadra di alto livello in una conferenza di potere.

Venerdì sera a Brooklyn, James Madison ha ottenuto una vittoria per 72-61 al primo turno contro il Wisconsin, quinta testa di serie. I Dukes, dodicesimi in classifica, hanno costruito un vantaggio a doppia cifra nei primi otto minuti del primo tempo, acquisendo fiducia in ogni tripla e in ogni stop difensivo chiave, e resistendo a ogni contrattacco.

L'unica vera pressione del Wisconsin su James Madison nel secondo tempo è stata un tentativo di layup di guida completamente aperto di Max Kleschmidt che è rimasto appeso al bordo ma non è caduto. Noah Freidel ha poi segnato una tripla di transizione, coronando uno swing di cinque punti a pochi secondi dalla fine, estendendo il vantaggio dei Dukes a nove con meno di 8 minuti da giocare.

Superando una squadra del Wisconsin che ha raggiunto la partita per il titolo del Big Ten Tournament in meno di una settimana, James Madison ha confermato quella che è già stata una stagione rivoluzionaria per il suo programma sotto la guida dell'allenatore del quarto anno Mark Byington.

La guardia di James Madison Noah Friedel (1) reagisce contro il Wisconsin nel primo round del torneo NCAA venerdì a NY, NY (Robert Deutsch-USA TODAY Sports).

James Madison ha aperto la stagione superando lo Stato del Michigan a East Lansing per la sua prima vittoria contro un avversario tra i primi 25 in più di tre decenni. I Dukes si classificarono brevemente nella Top 25 AP a dicembre e persero solo tre partite in tutta la stagione, accumulando un impressionante record di 31-3 entrando nel torneo NCAA.

“Non vediamo l'ora di venire qui per dimostrare quanto possiamo giocare duro”, ha detto il giovane Terrence Edwards alla giornalista della CBS Sideline Tracy Wolfson dopo la vittoria di venerdì. “In realtà stiamo parlando un po', tutti, dall'1 alle 13. Lo abbiamo mostrato al mondo oggi.

Il mondo starà letteralmente a guardare domenica quando James Madison prenderà di mira uno degli eventi più leggendari del basket universitario. Sono Dukes e Dukes nell'incontro più intrigante dei sedicesimi di finale. Non aspettarti che James Madison si lasci intimidire.

“Abbiamo predicato tutto l'anno che possiamo giocare contro questo tipo di giocatori”, ha detto Edwards. “Eccoci qui adesso.”

Sebbene una testa di serie numero 12 sia stata eliminata più di 50 volte da quando il torneo NCAA si è esteso a 64 squadre nel 1985, James Madison è il primo a farlo quest'anno. Gonzaga ha fatto saltare una popolare scelta sconvolta McNeese giovedì e lo stato di San Diego ha fermato l'UAB venerdì pomeriggio.