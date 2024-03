Trump è pronto a ottenere miliardi con l’approvazione dell’accordo sul mercato azionario

Scritto da Natalie Sherman

Donald Trump sembra essere alla disperata ricerca di denaro per pagare una multa per frode di 464 milioni di dollari (365 milioni di sterline). Il mercato azionario potrà salvarlo?

Trump Media, che gestisce la piattaforma di social media Truth Social, dovrebbe diventare una società quotata in borsa, dopo che la maggioranza degli azionisti di Digital World Acquisition Corp ha votato venerdì per rilevarla.

Trump deterrà una partecipazione di almeno il 58% nella società combinata, che varrebbe circa 3 miliardi di dollari agli attuali prezzi delle azioni di Digital World.

Si tratta di una potenziale manna per Trump per una società il cui revisore aveva avvertito lo scorso anno era a rischio di fallimento.

Per non parlare dei numerosi segnali d’allarme associati all’accordo, comprese le cause irrisolte di ex partner commerciali. C'è anche un accordo da 18 milioni di dollari che Digital World ha accettato di pagare l'anno scorso per risolvere le accuse di frode legate al modo in cui è stato messo insieme il piano di fusione.

Venerdì le azioni di Digital World sono scese di oltre il 13% dopo l'approvazione, chiudendo la giornata a 36,94 dollari.

I sostenitori di Digital – la stragrande maggioranza dei quali sono investitori individuali piuttosto che aziende di Wall Street, e molti dei quali sono apparentemente lealisti di Trump – sembrano impassibili.

"Questo è solo l'inizio", ha detto Chad Nedohin, un sostenitore dell'accordo, nel suo spettacolo DWAC Live sulla piattaforma video Rumble dopo l'annuncio dell'approvazione. "Non c'è motivo di farsi prendere dal panico."

Digital World, o DWAC (pronunciato D-whack), è ciò che è noto come SPAC, o una società di comodo creata appositamente per acquistare un'altra società e renderla pubblica.

La società verrà ora rinominata Trump Media & Technology Group e potrebbe iniziare ad essere quotata sul Nasdaq con il simbolo DJT già la prossima settimana.

È improbabile che l’accordo risolva immediatamente le questioni finanziarie più urgenti di Trump, come la sanzione per frode a New York.

All'ex presidente è vietato vendere o trasferire le sue azioni per almeno sei mesi, anche se la nuova società potrebbe concedergli un'esenzione.

Trump potrebbe anche tentare di ottenere un prestito, garantito dal valore delle azioni. Ma in questo caso, secondo gli analisti, la banca probabilmente gli presterebbe molto meno del valore delle azioni sulla carta, considerati i potenziali rischi dell'attività.

Ma ciò non ha impedito ad alcuni dei suoi sostenitori di sperare che il loro sostegno li aiuti.

Nedohin, che sul suo sito web si descrive come un “leader di una setta” canadese ed è soprannominato Capitano DWAC su Truth Social, ha rifiutato di essere intervistato.

Ma ha esortato gli investitori nel suo show di questa settimana ad approvare l’accordo, anticipando che potrebbe aiutare l’ex presidente nelle sue battaglie legali.

“Se la fusione venisse completata venerdì alle 10 e Trump improvvisamente avesse… azioni della DJT del valore di tre, quattro, cinque miliardi di dollari, chi lo sa? Potrebbe facilmente sfruttarle per ottenere un prestito”, ha detto.

Ha aggiunto: "Ciò significa investire i propri soldi altrove per la libertà di espressione, per salvare il proprio Paese, e potenzialmente perdere tutto".

Secondo gli analisti, il rischio che gli azionisti di Digital World perdano denaro sui loro investimenti è alto.

I prezzi delle azioni sono scesi dai massimi raggiunti dopo l’annuncio dell’intenzione di acquistare Trump Media nel 2021.

Ma anche dopo il calo di venerdì, il valore di Trump Media è ancora stimato a circa 5 miliardi di dollari, una cifra significativa considerando che ha generato solo 3,3 milioni di dollari di entrate nei primi nove mesi dello scorso anno e ha perso quasi 50 milioni di dollari.

La fusione fornirà a Trump Media un afflusso di oltre 200 milioni di dollari in contanti, che potranno essere utilizzati per la crescita e l’espansione.

Ma per ora, Truth Social, lanciato al grande pubblico nel 2022 e che si propone come alternativa alle principali piattaforme di social media come Twitter e Facebook, è ancora piccolo.

Afferma di avere circa 8,9 milioni di abbonamenti e, nei documenti normativi, Trump Media avverte i potenziali investitori che non tiene traccia di parametri come la crescita o il coinvolgimento degli utenti che potrebbero fornire loro informazioni sulle sue operazioni. Dice che non ha intenzione di farlo.

Società esterne stimano che Truth Social abbia ricevuto circa cinque milioni di visite a febbraio. In confronto, il sito web di Elon Musk

Gli analisti hanno affermato che Digital World è un ottimo esempio di “azioni meme”, in cui il prezzo delle azioni è disconnesso dai fondamentali della società ed è destinato a crollare.

"Con Trump Media, mi aspetto che crollerà, ma se accadrà tra una settimana o tra due anni e quanto velocemente… queste cose sono davvero difficili da prevedere", ha detto Jay Ritter, professore di finanza all'Università della Florida. Che tiene traccia delle quotazioni pubbliche.

I singoli investitori si sono riversati nelle azioni digitali dopo l’annuncio dell’accordo di Trump, e di nuovo a gennaio, dopo aver vinto le primarie dell’Iowa, ha affermato Marco Iachini, vicepresidente senior della ricerca presso Vanda Securities.

Prima del voto di questa settimana, ha affermato che l’attività era stata inferiore, segno che le società professionali potrebbero guidare il trading.

Qualunque sia la motivazione degli acquirenti, Trump, i cui principali contributi a Trump Media sono stati il ​​suo nome e i post sulla piattaforma, sembra destinato a essere il maggiore beneficiario.