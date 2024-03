Kevin Bacon tornerà alla Footloose High School per il ballo di fine anno

Kevin Bacon Fai pubblicità in “Oggi” Tornerà al liceo dove ha girato “Più di quattro decenni fa”. La scuola è la Payson High School di Payson, Utah, e i suoi studenti hanno trascorso gli ultimi mesi lanciando una campagna sui social media (#Bacon a Payson) per andare a trovare Bacon il giorno del ballo di fine anno. Gli studenti hanno ricreato scene del film su TikTok, hanno imparato la famosa danza “Footloose” e altro ancora nella speranza di attirare l'attenzione di Bacon. E ha funzionato.

“Ero così commosso da tutto quello che succedeva lì che questa folle idea mi ha fatto venire voglia di tornare”, ha detto Bacon in un video agli studenti. “Sono rimasto stupito dal lavoro che avete fatto tutti su questo, con la musica, il flash mob e la ricreazione.”

“Non mi è passato inosservato, per non parlare del fatto che sei connesso alla nostra organizzazione SixDegrees.org e stai cercando di trovare modi per restituire qualcosa alla tua comunità”, ha continuato. “È davvero stimolante, quindi grazie. Grazie. E verrò. Devo venire!”

La visita di Bacon sarà degna di nota per diversi motivi. Quest'anno ricorre il 40° anniversario di “Footloose”, con Bacon nei panni di un adolescente di Chicago che si trasferisce in una piccola città e affronta il ministro locale nel tentativo di revocare il divieto di ballare, quindi è giusto che Bacon sia tornato al top. La scuola per celebrare quattro decenni di cinema. Ha girato “Footloose” nell'estate del 1983. Anche la Payson High School si trasferirà in un nuovo edificio dopo l'anno scolastico, il che significa che questa è l'ultima possibilità che Bacon avrà di partecipare al giorno del ballo di fine anno nella scuola in cui è stato girato “Footloose”. . .

“Footloose” ha trasformato Bacon in una vera star del cinema e in una sensazione adolescenziale, ma ha continuato a parlare Podcast schiacciato. L'anno scorso, quel percorso si è scontrato con le sue aspirazioni originali come artista. Bacon non aveva idea che stava facendo il provino per un “film dance” quando ha fatto il provino per il ruolo di Ren McCormack.

“Quando ho realizzato il film sulla danza, non ero un ballerino. Non ero addestrato a ballare”, ha detto Bacon. “Ad essere sincero, non capivo davvero che fosse un film sulla danza. Pensavo fosse solo un film e poi, quando mi facevano notare che si ballava, mi svegliavo.

“Quando sono diventato una pop star, l'ultima cosa che volevo essere era una pop star”, ha continuato Bacon. “Avevo già pensato 'Voglio essere Dustin Hoffman o Meryl o John Cazale o De Niro'. Voglio lavorare con Scorsese. Voglio interpretare Cechov'. Capisci cosa intendo? Ero molto interessato al mio idea di un attore serio, e all'improvviso ho avuto questa: “Il fatto è che non era affatto un attore serio. Quindi l'ho rifiutato completamente. Ho cercato di sabotare quella parte di me stesso e la mia popolarità.”

Bacon ha imparato ad abbracciare “Footloose” nel corso degli anni, e ora raramente perde l'occasione di rendere omaggio a uno dei suoi ruoli più duraturi. Quando lo sciopero SAG-AFTRA si è concluso lo scorso autunno, ad esempio, Bacon ha pubblicato un video virale che ricreava la danza “Footloose” per celebrare la vittoria degli attori.

Guarda l'annuncio completo di Bacon agli studenti qui sotto.