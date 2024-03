Shakira afferma di aver interrotto la sua carriera con Gerard Pique

musica

Shakira afferma che la sua carriera è andata in declino per molti anni a causa del suo ex compagno Gerard Pique.

Il cantante colombiano ha detto: “Ho messo in pausa la mia carriera per molto tempo per stare accanto a Gerard, in modo che potesse giocare a calcio”. Nuova intervista con il Sunday Times Pubblicato sabato.

“Ci sono stati molti sacrifici per amore”, ha aggiunto.

Shakira ha detto di aver sospeso la sua carriera mentre aveva una relazione con Gerard Piqué. Immagini Getty

Il cantante ha detto che ci sono “molti sacrifici per amore”. Philip Vaughan/Big Pictures USA

Shakira ha detto di aver sospeso la sua carriera in modo che Pique potesse giocare a calcio. AP

Shakira, 47 anni, ha incontrato per la prima volta Piqué, 37 anni, sul set del video musicale della sua canzone “Waka Waka (This Time for Africa)” nel 2010.

Tre anni dopo, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Milan, 11 anni, e hanno dato alla luce Sasha, 9 anni, due anni dopo.

La famiglia viveva a Barcellona, ​​​​in Spagna, dove Pique giocava per la squadra di calcio della città.

Shakira ha occasionalmente fatto uno stage presso The Voice negli Stati Uniti e ha pubblicato un album, El Dorado, nel 2017, ma si è concentrata principalmente sulla crescita dei suoi figli.

La coppia ha iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2010. Europa Press tramite Getty Images

Hanno due figli, Milan e Sasha. Immagini Getty

Poi, nel giugno 2022, lei e Piqué hanno annunciato la loro separazione in una dichiarazione congiunta.

“Siamo spiacenti di confermare la nostra separazione”, disse all'epoca l'ex coppia. “Chiediamo privacy in questo momento per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità. Grazie in anticipo per la vostra comprensione e rispetto.”

Page Six ha successivamente riferito che Shakira era “devastata” dalla presunta infedeltà di Pique con la sua attuale fidanzata, Clara Chia Marti, che ha più di 20 anni meno della cantante di “Hips Don't Lie”.

La coppia ha annunciato la separazione nel 2022. Immagini Getty

Si dice che Shakira sia “devastata” dalla presunta relazione di Pique. Immagini Getty

Secondo quanto riferito, Shakira ha scoperto che il suo ex marito aveva una relazione quando ha scoperto che Jam era scomparso da casa loro.

L'anno scorso si è presa una vendetta musicale con una canzone intitolata “Bzrp Music Sessions, Vol 53”, che dice in spagnolo: “Vale due ventiduenni / Ho scambiato una Ferrari con una Twingo”.

Non è la prima volta che Shakira parla con amarezza della fine della sua relazione con Pique.

Pique ora esce con Clara Chia Marti. AFP tramite Getty Images

Shakira ha detto in una precedente intervista che crede nell'idea di “finché morte non ci separi”. Lega europea di basket tramite Getty Images

Parlando alla rivista Billboard l'anno scorso, la madre di due figli ha ammesso di credere nella frase “finché morte non ci separi”.

“La mia priorità erano la mia casa e la mia famiglia. Credevo nel 'finché morte non ci separi'. Credevo in quel sogno”, ha detto Shakira nel settembre 2023.

Per saperne di più da Page Six che ami…

“I miei genitori stanno insieme da, non so, 50 anni, e si amano come il primo giorno, di un amore unico e irripetibile. Quindi so che è possibile.”

All’epoca aggiunse: “Questo era quello che volevo per me e per i miei figli, ma non è successo”.

Il cantante di “Hips Don't Lie” ha un nuovo album in uscita. Reuters

È il suo primo nuovo album in sette anni. WireImage

Nonostante i suoi problemi di relazione, è stato un periodo turbolento per i giudici di “The Voice”.

Nel novembre 2023, ha evitato per un pelo una potenziale pena detentiva dichiarandosi colpevole in un caso di evasione fiscale in Spagna.

In base all'accordo dell'ultimo minuto, Shakira ha ricevuto una pena detentiva sospesa a tre anni per un valore di circa 7,6 milioni di dollari. Presto pubblicherà un nuovo album intitolato “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}