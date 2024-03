Esa-Pekka Salonen lascia la San Francisco Symphony

Il ritorno del pubblico ha dato all’orchestra, che opera con un budget di circa 83 milioni di dollari, un aumento delle entrate dei biglietti, che dovrebbero superare i livelli pre-pandemia in questa stagione. Finora in questa stagione la band ha avuto un tasso di partecipazione del 74%, leggermente più alto rispetto a prima della chiusura. Ma l’orchestra dà anche meno spettacoli: 178 in questa stagione contro i 202 del 2018-19.

In una lettera ottenuta dal New York Times, Spivey ha scritto al consiglio, all'orchestra, al coro e allo staff a gennaio, delineando una serie di tagli, tra cui la cancellazione di un tour europeo programmato, la limitazione delle commissioni a non più di cinque all'anno e il taglio della spesa complessiva. .

“In assenza di cambiamenti fondamentali al nostro modello di business e alle fonti di reddito, sosterremo un deficit crescente e ingestibile negli anni a venire”, ha scritto Spivey. “Data la portata di queste sfide, stiamo esaminando ogni aspetto delle attività dell’organizzazione”.

Non è chiaro cosa farà Salonen dopo. Fino al suo arrivo a San Francisco, sembrava disinteressato a dirigere un'altra grande orchestra. All'inizio della sua carriera, è stato direttore musicale della Los Angeles Philharmonic per 17 anni, sviluppando la sua reputazione come uno degli ensemble più innovativi del paese.

La sua scomparsa rappresenta un’enorme perdita per la scena musicale californiana, che vedrà la partenza di altri importanti maestri nei prossimi anni. Gustavo Dudamel, che dirige la Los Angeles Philharmonic Orchestra, partirà per New York nel 2026, e James Conlon ha annunciato questa settimana che lascerà la sua posizione di direttore musicale della Los Angeles Opera nello stesso anno.