Informazioni mediche di Kate Middleton coinvolte nella violazione della sicurezza, avviata un'indagine

Il palazzo ha detto che la principessa “è improbabile che ritorni ai suoi doveri pubblici fino a dopo Pasqua”.

È stata avviata un'indagine sulla clinica dove Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico addominale dopo che un membro dello staff ha tentato di accedere alla sua cartella clinica privata, secondo un rapporto pubblicato su Guardiano. Ciò avviene perché il 42enne è scomparso dagli occhi del pubblico da dicembre. Secondo Kensington Palace, si sta riprendendo a casa dopo un “intervento chirurgico addominale programmato” a gennaio. A parte alcune foto e video sfocati, non è stata vista e i social media sono stati pieni di speculazioni sulla sua salute, generando titoli e voci globali.

Il rapporto citato da SpecchioHa aggiunto che almeno un dipendente ha cercato di ottenere le cartelle cliniche di Kate Middleton a gennaio, quando era ricoverata presso la London Clinic di Marylebone, Londra. “L'alta direzione dell'ospedale ha contattato Kensington Palace non appena l'incidente è stato portato alla loro attenzione e ha assicurato il Palazzo che sarebbe stata condotta un'indagine completa.”

Una fonte ha detto al quotidiano: “Questa è una violazione della sicurezza incredibilmente grave e devastante per l'ospedale, data la sua reputazione impeccabile nel curare i membri della famiglia reale. L'intero staff medico è completamente scioccato e sconvolto da queste accuse ed è profondamente ferito”. Che un collega fidato possa essere ritenuto responsabile di una simile violazione della fiducia e dell’etica”.

L’Autorità britannica per la protezione dei dati e la privacy ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione della violazione. Un portavoce dell'ufficio del commissario per l'informazione ha detto al quotidiano: “Possiamo confermare di aver ricevuto una segnalazione della violazione e stiamo valutando le informazioni fornite”. Nel frattempo, Kensington Palace ha affermato che la questione è “una questione che riguarda la London Clinic”.

La clinica londinese ha rifiutato di rispondere a queste accuse, ma ha affermato che i suoi pazienti “meritano completa privacy” riguardo alle loro cartelle cliniche. “Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dalla loro situazione, meritino privacy e completa riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche”, hanno aggiunto.

Sebbene i dettagli delle condizioni della signora Middleton siano sconosciuti, Kensington Palace aveva precedentemente affermato che non era correlato al cancro e che la 42enne voleva che le sue informazioni mediche rimanessero private. Secondo il parere medico dell’epoca, “è improbabile che la principessa ritorni ai suoi doveri pubblici prima di Pasqua” il 31 marzo.

Vale la pena notare che Kate Middleton è stata vista in un mercato agricolo con suo marito, il principe William, il 16 marzo. Il nuovo video, pubblicato dai media britannici, mostrava una principessa sorridente che indossava abiti neri, camminava con il marito e portava borse della spesa al mercato. Mercato di Windsor. Alcuni sostengono che la donna nel video non assomigli alla principessa del Galles, mentre altri dicono di essere felici di vedere la signora Middleton “felice e in salute”. Molti online hanno anche aggiunto che le foto apparivano molto sgranate quando ogni telefono aveva uno smartphone o una fotocamera HD.