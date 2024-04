Fallout è stato rinnovato per una seconda stagione su Amazon Prime Video.

Questo annuncio viene dopo diversificato È stato riferito che la seconda stagione avrebbe ricevuto 25 milioni di dollari in agevolazioni fiscali spostando le riprese in California.

Basata sull'omonima serie di videogiochi, la serie è ambientata duecento anni dopo la fine del mondo. La descrizione ufficiale afferma che segue “i gentili residenti di manicomi di lusso che sono costretti a tornare nell'inferno irradiato dai loro antenati – e sono scioccati nello scoprire che li attende un mondo incredibilmente complesso, esilarantemente strano ed estremamente violento”.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono i creatori, produttori esecutivi e showrunner. Jonathan Nolan e Lisa Joy sono i produttori esecutivi tramite Kilter Films, che ha un accordo generale con Amazon. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Prodotto da Amazon MGM Studios e Kilter Films in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

“Congratulazioni ai nostri incredibili registi, Geneva e Graham, e ai nostri fantastici attori, a Todd e James e a tutte le leggende di Bethesda, e a Jen e Vernon e allo straordinario team di Amazon per il loro incredibile supporto a questo spettacolo Non vedo l'ora di far saltare in aria di nuovo il mondo”, hanno detto Nolan e Joey.

Ella Purnell recita nella serie insieme ad Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Walton Goggins, Moises Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabelle O'Hagan e. Zelia Mendez Jones.

“Jonah, Lisa, Geneva e Graham hanno affascinato il mondo con questa corsa selvaggia e rivoluzionaria per lo spettacolo”, ha affermato Jennifer Salke, presidente di Amazon MGM Studios. “L'asticella è stata alzata per i fan di questo iconico videogioco, e sembra che finora abbiamo superato le loro aspettative, portando allo stesso tempo milioni di nuovi fan alla serie. Il cast è guidato da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan è stato un successo incredibile! Vorremmo ringraziare Jonah, Lisa e i nostri amici Bethesda per averci portato lo spettacolo, e anche Geneva e Graham per essere venuti come showrunner, siamo entusiasti di annunciare la stagione. 2 a solo una settimana dalla sua uscita, portando gli spettatori ancora più in profondità nel mondo surreale di Fallout.

Secondo Amazon, lo spettacolo è uno dei tre titoli più visti di tutti i tempi su Prime Video e la stagione televisiva più vista sulla piattaforma dai tempi di “Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere”.

“Porca miseria. Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno spettacolo che affronta seriamente tutti i problemi più seri della società di oggi: cannibalismo, incesto e torta di gelatina. Altro in arrivo”, ha detto Robertson- Dworrett e Wagner.

Lo spettacolo si è dimostrato popolare anche tra la critica, ottenendo un punteggio di approvazione critica del 94% su Rotten Tomatoes. Nella sua recensione di diversificatoAramide Tinubu ha scritto: “Strano ma molto divertente, Fallout è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima; un film strano ma molto divertente”. Solo per questo motivo non potrai scappare. “

“È stato uno dei progetti più entusiasmanti in cui siamo mai stati coinvolti. Jonah e il suo team hanno fatto un lavoro straordinario e siamo entusiasti non solo della risposta allo spettacolo, ma di poter lavorare con queste persone straordinarie. ancora di più”, ha detto Howard.