In un contesto di incertezza sulla tempistica, Boeing licenzierà i lavoratori del programma missilistico SLS

Giovedì, i massimi funzionari Boeing alla guida del programma Space Launch System, tra cui David Dutcher e Steve Snell, hanno tenuto un incontro collettivo per oltre 1.000 dipendenti che lavorano sul razzo.

Secondo due persone che hanno familiarità con l'incontro, i funzionari hanno annunciato che ci sarebbero stati un gran numero di licenziamenti e riassegnazioni delle persone che lavoravano nel programma. Hanno fornito una serie di ragioni per i tagli, incluso il fatto che le tempistiche per le missioni lunari Artemis della NASA che utilizzeranno il razzo SLS stanno scivolando verso destra.

Giovedì successivo, in una dichiarazione fornita ad Ars, un portavoce della Boeing ha confermato i tagli ad Ars: “A causa di fattori esterni non correlati alle prestazioni del nostro programma, Boeing sta rivedendo e adeguando gli attuali livelli di personale nel programma Space Launch System”.

Meglio tardi che mai?

Per quasi un decennio e mezzo, Boeing ha guidato lo sviluppo dello stadio principale dell’enorme razzo SLS che la NASA intende utilizzare per lanciare la navicella spaziale Orion per le sue missioni con equipaggio sulla Luna.

Il contratto è stato redditizio per Boeing ed è stato ampiamente criticato nel corso degli anni per la sua generosità, poiché la NASA ha speso decine di miliardi di dollari per sviluppare un razzo che riutilizza i motori principali dello Space Shuttle e altri elementi. Il razzo originariamente avrebbe dovuto fare il suo debutto alla fine del 2016 o 2017, ma in realtà non ha volato per la prima volta fino a novembre 2022. L'ispettore generale della NASA ha descritto la gestione del programma missilistico SLS da parte di Boeing, a volte, come “scarsa”. ” “.

Tuttavia, quando il razzo SLS ha debuttato un anno e mezzo fa, si è comportato eccezionalmente bene nel sollevare la navicella spaziale senza equipaggio Orion verso la Luna. Dopo quella missione, la NASA dichiarò il razzo “pronto per il funzionamento” e la Boeing passò alla produzione del veicolo per le future missioni che avrebbero portato gli astronauti sulla Luna.

Quindi, in una certa misura, questi tagli erano inevitabili. La Boeing aveva bisogno di molte risorse per progettare, sviluppare, testare e scrivere il software per il missile. Ora che la fase di sviluppo è terminata, è naturale per l'azienda ridurre le attività di sviluppo per la fase base.

Il comunicato della Boeing non ne fa cenno, ma fonti all'Ars dicono che i tagli alla fine potrebbero raggiungere centinaia di dipendenti. Verrà schierato nelle strutture missilistiche della compagnia principalmente in Alabama, Louisiana e Florida. I tagli includeranno il programma Core Stage e il programma Exploration Upper Stage, un nuovo stadio superiore per il razzo che sta anch’esso iniziando la transizione dallo sviluppo alla produzione.

annuncio

In attesa di altri articoli

Quando Boeing fa riferimento a “fattori esterni”, si riferisce a tempistiche ritardate per il programma Artemis della NASA. A gennaio, i funzionari dell’agenzia spaziale hanno annunciato un rinvio di quasi un anno sia della missione Artemis 2, un sorvolo della Luna con equipaggio, fino a settembre 2025; e Artemis III, lo sbarco sulla Luna, fino a settembre 2026. Nessuna di queste scadenze è stata fissata. Sono probabili ulteriori ritardi per la missione Artemis 2, e potenzialmente per Artemis 3, se la NASA si atterrà agli attuali piani di missione.

Sebbene il razzo SLS sarà pronto per il programma attuale, salvo un disastro, altri elementi sono in dubbio. Per quanto riguarda Artemis II, la NASA non ha ancora risolto il problema dello scudo termico con la navicella Orion. Questo problema deve essere risolto prima che la missione ottenga il via libera per procedere l’anno prossimo.

Le sfide sono ancora maggiori per Artemis III. Per fare ciò, la NASA ha bisogno di un lander lunare – che SpaceX fornisce con Starship – così come di tute spaziali lunari fornite da Axiom Space. Entrambi questi elementi rimangono saldamente in fase di sviluppo.

Inoltre, la NASA deve affrontare sfide di bilancio. Per la prima volta in più di un decennio, l’agenzia si trova ad affrontare tagli al budget. Questa settimana, l’amministratore dell’Agenzia spaziale Bill Nelson ha dichiarato al Congresso: “Con così pochi soldi, dobbiamo fare delle scelte molto difficili”. Tra questi, i futuri finanziamenti SLS potrebbero essere utilizzati per sostenere altri elementi di Artemis.

L'agenzia spaziale si è rivolta alla società all'inizio di quest'anno e ha detto, in effetti, che Boeing avrebbe ricevuto meno finanziamenti con lo sviluppo di SLS interrotto, ha detto giovedì una persona che ha familiarità con la riunione interna della Boeing. Alla compagnia è stata data la possibilità di “prolungare” i finanziamenti che riceverà, o di sospenderli per un anno a causa dei ritardi nella missione Artemis. Boeing ha scelto di estendere i soldi, e questo è stato l’impulso per i tagli di questa settimana.

Sarebbe facile, ma ingiusto, incolpare SpaceX e Axiom per aver ritardato le future missioni Artemis. Il Congresso ha creato il razzo SLS con un disegno di legge sulla licenza nel 2010, ma Boeing stava già ricevendo finanziamenti per i lavori correlati. Risalente al 2007. Al contrario, la NASA non ha iniziato a finanziare i lavori sul lander lunare Starship fino alla fine del 2021 e sulle tute spaziali Axiom fino al 2022. In una certa misura, questi sviluppi sono tecnicamente impegnativi quanto il lavoro di un razzo SLS, se non di più.