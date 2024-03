La medusa da sei milioni di dollari

E se potessi ricostruire una medusa: migliore, più forte e più veloce di prima? Caltech ora ha la tecnologia per costruire Meduse elettroniche.

Studiare l'influenza dell'oceano sul resto del clima è un compito scientifico importante, ma le variazioni della pressione terrestre mentre si scende nell'oscurità eterna lo rendono un problema ingegneristico non banale. Anche se abbiamo inviato persone nelle parti più profonde dell’oceano, i sottomarini sono troppo costosi e rischiosi da utilizzare per ottenere dati su larga scala.

I ricercatori hanno scoperto in lavori precedenti che creare cyborg meduse era più efficace dei robot meduse biomimetici, e ora hanno dato “Meduse biorobotiche“Cuffia da nuoto stampata in 3D, con galleggiamento neutro. Combinata con un 'pacemaker' precedentemente sviluppato, questa medusa cyborg può esplorare l'oceano (in linea retta) a 4,5 volte la velocità di una tradizionale medusa lunare trasportando un carico scientifico.” spera di renderli manovrabili come i famosi scarafaggi robotici.

