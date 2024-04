I Rolling Stones stupiscono al lancio del loro tour 2024: recensione del roster e set

I Rolling Stones hanno dato il via al loro tour “24 Hackney Diamonds” domenica all'NRG Stadium di Houston con uno splendore così sfidante all'età che si rabbrividisce nel considerare i dettagli del loro squallido accordo.

Guidati dagli ottuagenari Mick Jagger e Keith Richards, gli Stones hanno realizzato un set di 18 canzoni di due ore, ricco di singoli grandi come uno stadio, insieme ad alcuni riff relativamente profondi e nuove tracce del successo dell'anno scorso. Hackney Diamante.

Puoi vedere la scaletta qui sotto.

La band non ha perso tempo e ha mandato in delirio lo stadio da 72.000 posti con la canzone di apertura del set, “Start Me Up”. Jagger saltava, si contorceva e attraversava il palco con la grazia di una ballerina mentre metteva a nudo la sua virilità pettorale, e l'assolo di chitarra di Ron Wood risuonava sulle note potenti di Richards. Il cantante ha invocato la giusta indignazione dell'anno scorso in “Get Off of My Cloud”, mentre “Rocks Off” era pieno di ostentata e squallida decadenza.

Per saperne di più: Gli album dei Rolling Stones sono classificati dal peggiore al migliore

Anche se avrebbero potuto facilmente riempire un set di due ore con successi da far alzare il tetto, gli Stones hanno optato per una combustione lenta, dando Dopo il disastro La gemma “Out of Time” (presentata in anteprima dal vivo nel 2022) ha debuttato a Houston e ha vinto un singolo entusiasmante grazie alla pura forza di volontà di Jagger. “Non penso che tu lo sappia davvero, ma lo scoprirai”, ha gridato dopo il frontman.

Debuttare nuovamente a Houston – Hackney Diamante Il singolo principale – “Angry” – è stato seguito da una delle sole tre nuove canzoni, insieme a “Sweet Sounds of Heaven” e il bis dal vivo di “Mess It Up”. Ciascuno di essi ha ricevuto una degna accoglienza, prova che l'ultimo LP degli Stones raggiunge un tocco moderno senza allontanarsi troppo dalle sue radici hardcore blues-rock.

Il processo è stato messo insieme dalla brillante band itinerante degli Stones, in particolare dal batterista Steve Jordan e dal bassista Darrell Jones, che hanno mantenuto una direzione precisa e urgente per ogni canzone. Il duo ha permesso a Jagger di armeggiare costantemente e ha permesso a Wood e Richards di continuare il loro gioco. Quest'ultimo, un ritratto rock 'n' roll di Dorian Gray, varia in chiarezza da canzone a canzone, ma mantiene la coesione grazie al suo ruolo vocale principale durante una rauca interpretazione di Tatuato per te“Little T&A” è stato presentato per la prima volta dal 2016.

Quando gli Stones sono arrivati ​​al sinistro numero di danza “Sympathy for the Devil” (la cui scenografia del tempio romano è stata la più impressionante della serata), avevano il pubblico nel palmo delle loro mani. Maratona di successi nel secondo tempo: “Gimme Shelter”, “Honky Tonk Women”, “Miss You”, “Paint It Black”, “Jumpin' Jack Flash” e “(Can't Get No) Satisfaction” ” continua così . Erano febbricitanti finché non si accesero le luci della casa.

Verrà il giorno in cui gli Stones non saranno in grado di mettere in scena il loro spettacolo da stadio, unico nel suo genere, ma la fine non era in vista all'inizio del tour '24 di Hackney Diamonds. Non ha senso cercare di dargli una data di scadenza; Hanno da tempo distrutto ogni idea di ciò che una band rock 'n' roll potrebbe realizzare e, a questo punto, competono solo con se stessi.

I Rolling Stones, 28/04/24, NRG Stadium, Houston

1. “Iniziami”

2. “Esci dalla mia nuvola”

3. “Rock Off”

4. “Fuori dal tempo”

5. “Arrabbiato”

6. “Bestia da soma”

7. “Mess It Up” (debutto dal vivo)

8. “Dadi che cadono”

9. “Non puoi sempre ottenere quello che vuoi.”

10. “Un piccolo aiuto e consiglio”

11. “Simpatia per il diavolo”

12. “Dammi un riparo”

13. “Donne Honky Tonk”

14. “Mi manchi”

15. “Dipingilo di nero”

16. “Jumpin' Jack Flash”

Aspetto

17. “Dolci voci del cielo”

18. “(Non riesco a ottenere nessun) Soddisfazione”