Skydance mette sul tavolo un'offerta rivista per la Paramount

Immagini Getty

Aggiornato con i dettagli della presentazione Skydance rivista: Deadline ha appreso che l'offerta di Skydance alla Paramount, che si dice sia l'ultima e definitiva, include un'infusione di contanti addolcita di 3 miliardi di dollari – un aumento rispetto ad almeno 1 miliardo di dollari precedentemente considerato. Questa è una priorità chiave per Paramount per mantenere abbastanza liquidità nel proprio bilancio per ottenere un livello di investimento con le principali agenzie di rating.

L’accordo include anche un premio dolcificante per una percentuale delle azioni di Classe B senza diritto di voto, sebbene i dettagli non siano chiari. Shari Redstone subirà un taglio di capelli non specificato rispetto ai termini dell'accordo iniziale di seguito. La prevista acquisizione da parte della Paramount di tutte le azioni di Skydance, prevista come seconda fase dell'accordo, rimarrà invariata, con un valore che resterà intorno ai 5 miliardi di dollari.

Non è chiaro cosa accada ai pochi altri azionisti di serie A al di fuori di Redstone, ma la maggior parte di loro, come Mario Gabelli, possiede anche azioni di serie B. Le azioni di Classe A hanno diritto di voto (la maggior parte delle quali sono di proprietà di Redstone). La più diffusa azione di Classe B non lo fa.

La holding della famiglia Redstone, NAI, ha chiesto un'offerta Skydance rivista che includa un trattamento più equo degli azionisti al di fuori di Shari Redstone dopo che i suddetti investitori hanno causato scalpore. Una persona che ha familiarità con la nuova offerta afferma che soddisfa e supera tutte le richieste di NAI.

Questa persona ha anche detto che gli investitori sperano ancora in un'acquisizione completa della Paramount da parte di Sony e Apollo, e non dovrebbero, perché Redstone non vuole smembrare la società. Questo accordo dovrà affrontare anche questioni normative.

I rappresentanti di Redstone/NAI e il comitato speciale dei direttori della Paramount che valutano l'accordo non sono stati immediatamente disponibili per un commento.

in precedenza: La società Skydance di David Ellison ha presentato a un comitato speciale del consiglio di amministrazione di Paramount Global un'offerta rivista per il controllo della società, ha appreso Deadline. I termini non erano immediatamente disponibili, la storia verrà aggiornata quando disponibile. La nuova proposta è probabilmente progettata per rendere l'accordo più appetibile per gli investitori della Paramount oltre all'azionista di controllo Shari Redstone, che è stato richiesto dalla holding della sua famiglia, NAI.

Redstone controlla la Paramount attraverso NAI o National Amusements.

L'offerta, ritenuta la migliore e definitiva, arriva mentre la finestra di negoziazione esclusiva di un mese tra le due parti terminerà il 3 maggio, anche se potrebbe essere estesa. La notizia arriva anche sotto gli occhi di Bakish: la partenza del CEO di Paramount, Bob Bakish, dovrebbe essere annunciata oggi, con tre capi divisione pronti a sostituirlo per il momento. La notizia era attesa prima dell'apertura del mercato questa mattina ma è arrivata troppo tardi. Non è chiaro il motivo, ma è complicato.

La Paramount ha due classi di azioni. Skydance inizialmente propose di acquistare le azioni con diritto di voto di controllo di Classe A di Redstone e alcune altre attività per circa 2 miliardi di dollari. La Paramount acquisterà quindi Skydance in un accordo su tutte le azioni per un valore massimo compreso tra 4 e 5 miliardi di dollari. Par rimarrà una società quotata in borsa. Skydance inietterà nuovo capitale nella Paramount, cosa che sarà benvenuta dato il suo elevato carico di debito.

La maggior parte degli investitori possiede azioni di Classe B senza diritto di voto e da mesi blocca l’accordo sia pubblicamente che privatamente. 2 miliardi di dollari sono un prezzo elevato per le azioni Redstone, il che significa un ottimo acquisto per questo, ma non per loro. L'emissione di nuove azioni per fondere Skydance diluirebbe le loro partecipazioni. L'investitore ha minacciato di fare causa. Alcuni come Marie Gabelli possiedono azioni con diritto di voto, ma l'accordo verrebbe comunque concluso anche sopra le loro teste.

Indipendentemente dal fatto che gli azionisti abbiano o meno una forte causa legale, il contenzioso non è mai il benvenuto e il grado di malcontento è stato sufficiente affinché NAI richiedesse una revisione dei termini dell'accordo.

L'investitore ha affermato che sarebbe quasi impossibile che un'offerta possa accontentare tutti. Ciò potrebbe includere Skydance che espelle altri azionisti di Classe A, ma i titolari di Classe B potrebbero essere più arrabbiati per questo. Skydance potrebbe offrirsi di prendere anche una piccola percentuale di azioni B dietro pagamento di un premio. Potrebbe concordare di fissare una cifra in dollari inferiore alla fusione. Ma un’offerta congiunta come quella presa in considerazione da Sony e dalla società di private equity Apollo – che comprerebbe tutti gli azionisti e privatizzerebbe la società – potrebbe essere l’unico modo per fermare l’hype. I partner non hanno ancora presentato un'offerta formale, in attesa dell'esito dei colloqui con Skydance. Redstone non sembra favorire questa opzione che si dice valga circa 26 miliardi di dollari ma potrebbe essere ridotta a due diligence se le due parti raggiungessero tale soglia.

In aggiunta al dramma, la Paramount annuncerà i suoi ultimi utili trimestrali dopo la chiusura del mercato oggi. I CEO in genere conducono le chiamate con la comunità degli analisti dopo i numeri. Non è previsto che Bakish lo faccia. Altro sta arrivando…