Elon Musk e X/Twitter hanno fatto causa per 128 milioni di dollari per presunte indennità di fine rapporto non pagate

Elon Musk e X/Twitter sono stati citati in giudizio per 128 milioni di dollari dall'ex CEO Parag Agrawal e da altri dirigenti per presunte indennità di fine rapporto non pagate.

Come riportato ImpegnarsiIL causa Si riferisce alla turbolenta acquisizione che ha visto Musk tentare di ritirarsi dall’accordo da 44 miliardi di dollari prima di essere citato in giudizio per forzare l’acquisizione. Dice che Musk prova “particolare rabbia” nei confronti di Agrawal, del direttore finanziario Ned Segal, del direttore legale Vijaya Gade e del consigliere generale Sean Edgett, tutti licenziati al completamento dell'acquisizione, a causa del ruolo che hanno svolto nella causa che ha fermato l'operazione. acquisizione. Muschio in ritirata.

La causa afferma che Agrawal ha diritto a 57,4 milioni di dollari di indennità di fine rapporto, Segal ha diritto a 44,5 milioni di dollari, Gadde ha diritto a 20 milioni di dollari e Edgett ha diritto a 6,8 milioni di dollari, per un totale di circa 128 milioni di dollari.

“Musk non paga i suoi conti, crede che le regole non si applichino a lui e usa la sua ricchezza e il suo potere per attaccare chiunque non sia d'accordo con lui”, dice la causa. “Poiché Musk ha deciso di non voler pagare l’indennità di fine rapporto ai querelanti, li ha semplicemente licenziati senza motivo, poi ha inventato un caso falso e ha assunto dipendenti nelle sue varie società per sostenere la sua decisione”.

Cita anche l'autobiografia di Walter Isaacson, che sostiene che Musk si vantava di una mossa di risparmio di 200 milioni di dollari che lo ha visto correre a chiudere l'acquisizione all'inizio della giornata per licenziare i dirigenti prima che le opzioni azionarie finali raggiungessero il loro pieno valore.

X/Twitter ha subito innumerevoli trasformazioni, incluso un rebranding completo, da quando Musk lo ha acquisito nell'ottobre 2022. Forse il cambiamento più grande è la perdita del supporto pubblicitario da parte di importanti aziende tra cui Disney e Warner Bros. e PlayStation, che hanno ridotto le entrate pubblicitarie. Era sulla piattaforma nel novembre 2023. Ciò è avvenuto dopo che Musk aveva sostenuto la teoria del complotto antisemita il 16 novembre.

Fonte immagine: Jim Watson/AFP/Getty Images

Ryan Dinsdale è un reporter freelance presso IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.