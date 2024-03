Il peggior scambio di quarterback della NFL: dov'è l'accordo con Russell Wilson dei Broncos?

I Denver Broncos hanno annunciato lunedì che rilasceranno Russell Wilson la prossima settimana, riconoscendo ufficialmente la loro disastrosa decisione nel 2022 di scambiare con l’ex MVP della lega.

Dopo aver rinunciato a cinque scelte al draft e a tre giocatori per acquisire Wilson dai Seattle Seahawks, i Broncos hanno concesso al quarterback una massiccia estensione del contratto di cinque anni, da 242,6 milioni di dollari, prima ancora che si prendesse una pausa dall'allenamento. In due stagioni, Wilson è apparso in 30 partite ed è andato 11-19, mancando i playoff. È stato messo in panchina alla fine di dicembre a causa delle scarse prestazioni, delle implicazioni finanziarie e dei timori che Wilson potesse infortunarsi e attivare la sua garanzia per il 2024.

L'acquisizione di Wilson e la successiva estensione rimarranno per sempre come una delle peggiori operazioni per un quarterback veterano nella storia della NFL. I Broncos avrebbero incassato 85 milioni di dollari tra quest'anno e il prossimo anno rilasciando Wilson.

Vai più in profondità Kozmider: Il fallimento del mandato di Russell Wilson può definire l'era errante del QB dei Broncos

Ma la storia della NFL è piena di racconti ammonitori di mosse storicamente pessime dei quarterback.

Mi viene sempre in mente l'esperimento fallito di Daunte Culpepper dei Dolphins nel 2006. Quell'errore di giudizio fu aggravato dalla decisione di Miami di acquisire Culpepper dal Minnesota per una scelta al secondo turno, un quarterback più capace di riprendersi da un intervento chirurgico al ginocchio rispetto al free agent Drew Brees. Culpepper ha giocato solo quattro partite prima di crollare con l'allenatore Nick Saban prima di soccombere all'infortunio. Brees firmò con i Saints e divenne un futuro Hall of Famer.

I Browns, entrando nel terzo anno con Deshaun Watson, si stanno avvicinando pericolosamente a un territorio deplorevole. Stanno ancora aspettando il suo ritorno sull'investimento di tre scelte al primo turno, due seconde, una al quarto turno e un contratto senza precedenti da 230 milioni di dollari completamente garantito. Watson può cambiare la storia? La stagione 2024 potrebbe determinare la risposta.

Ma ora che il libro su Wilson e i Broncos è chiuso, classifichiamo le 10 peggiori operazioni effettuate da un quarterback veterano negli ultimi 35 anni. (Salviamo le offerte del giorno del draft per le star del college trasformate in fallimenti della NFL per un altro giorno.)

10. Carson Palmer ai Raiders prima e seconda scelta (2011)

Quando i Bengals decisero di porre fine all'era Palmer e di rivolgersi ad Andy Dalton, l'ex assistente capo allenatore dei Bengals di Palmer, Hue Jackson, e la sua squadra furono gli acquirenti. Tuttavia, Palmer ha trascorso due anni memorabili a Oakland. Ha giocato solo nove partite nel 2011, andando 4-5, poi è andato 4-11 da titolare nel 2012. Palmer ha resuscitato la sua carriera con quattro stagioni solide, inclusa una campagna Pro Bowl 13-3 in cinque anni con l'Arizona. 2015, ma non sono previste sfilate vintage per i piloti.

9. Brad Johnson primo, secondo e terzo per Washington (1999)

Dopo aver sopportato un breve carosello tra Gus Frerod e Trent Green con Heath Shuler che oscillava e mancava, Washington pensava di aver trovato il suo uomo in Johnson, il backup di Warren Moon in Minnesota. Johnson ha debuttato nel Pro Bowl a Washington, ma Dan Snyder ha giocato a fantasy football la stagione successiva e voleva che Jeff George fosse il ragazzo giusto. Johnson se ne andò due anni dopo e andò a Tampa Bay, dove contribuì a vincere un Super Bowl. Il Minnesota ha utilizzato una scelta al primo turno per arruolare Calpepper, che era un candidato MVP prima di subire un infortunio al ginocchio. Washington Ancora Nessun quarterback in franchising disponibile.

8. Secondo condizionale, terzo da Carson Wentz a Colts (2021)

Il prezioso quarterback di Filadelfia era un candidato MVP nel 2017 quando uscì per un ginocchio a fine stagione, e Wentz non è mai tornato al suo ritmo dopo aver visto Nick Foles guidare gli Eagles alla vittoria del Super Bowl. Il suo gioco irregolare al suo ritorno non ha turbato i Colts. Pensavano che una riunione con l'ex coordinatore offensivo degli Eagles Frank Reich, allora capo allenatore di Indianapolis, avrebbe aiutato Wentz a tornare in forma. Ma la produzione mediocre durante una mediocre campagna 9-8 nel 2021 ha lasciato il proprietario Jim Irsey inacidito con Wentz dopo una stagione. I Colts hanno convinto Washington a rinunciare a due giocatori del terzo turno e un secondo turno nel 2022 per Wentz. Ma certamente avrebbero potuto usare le scelte degli Eagles di Devonta Smith, AJ Brown e Jalen Carter.

Vai più in profondità La decisione dei Colts di lasciare Carson Wentz dopo una stagione

7. Prima bozza di Bledsoe to Bills (2002)

La fulminea ascesa di Tom Brady costò a Bledsoe, la scelta n. 1 nel 1993, la stagione 2001. In una dimostrazione di gioia, Bill Belichick ha scambiato Bledsoe nella divisione, e alla fine i Bills hanno scoperto il motivo. Bledsoe è andato 8-8, 6-10 e 9-7, lanciando 55 touchdown e 43 intercettazioni, senza presenze nei playoff.

6. Rob Johnson per il primo e il quarto disegno di legge (1998)

La decisione dei Bills di scambiare per Bledsoe fu un tentativo di espiare una precedente trasgressione: la decisione di inviare a Johnson una scelta del primo e del quarto round a Jacksonville, che andò 1-0 al quarto round nel 1995 da titolare. I Jaguars sono apparsi solo in otto partite. Johnson è stato nominato quarterback titolare del Buffalo dopo aver firmato un contratto quinquennale da 25 milioni di dollari, ma è andato solo 9-17 in quattro stagioni.

5. Brett Favre a Packers (1992)

A differenza degli accordi precedenti citati qui, in cui le squadre giocavano d'azzardo stupidamente e pagavano troppo per scambi sbagliati, questo è un esempio di una squadra che non capisce il talento che ha tra le mani. I Falcons scelsero Favre al secondo turno nel 1991, con grande sgomento dell'allora capo allenatore Jerry Glanville. Il primo passaggio NFL di Favre è andato per una scelta sei, e ha tentato solo altri tre passaggi durante la sua stagione da rookie. I Falcons mandarono il futuro Hall of Famer a Green Bay per la 17a scelta nel draft del 1992, e il resto è storia.



Rick Mirer era una stella di Notre Dame ma fallì nella NFL come quarterback. (Scott Halleran/Allsport)

4. Da Rick Mirror a Pierce (1997)

Seconda scelta del draft del 1993, Mirer fu una grande delusione a Seattle, andando 20-31 e lanciando 41 touchdown e 56 intercettazioni in quattro stagioni. Per qualche ragione, Chicago pensava che l'ex stella di Notre Dame valesse una scelta al primo turno nel 1997. Ma Mirer è andato 0-3 da titolare dopo aver effettuato zero touchdown e sei intercettazioni. I Bears accolsero la sua richiesta di essere rilasciato la stagione successiva.

3. Chris Sandler a Buccaneers (1990)

I Buccaneers presero la deplorevole decisione di cedere Steve Young ai 49ers nel 1987 e scelsero invece Vinny Testaverte primo assoluto. Ma due stagioni dopo, i Bucs mandarono la seconda scelta a Indianapolis per Chandler, che finì 10-6 in due stagioni con i Colts. Chandler andò 0-6 in due stagioni con i Buccaneers.

2. Due primi e tre da Jeff George ai Falcons (1994)

Nel 1990 da Indianapolis, il n. 1 scelta assoluta, George vantava un grande braccio ma ha registrato un record di 14-35 lanciando 41 touchdown e 46 intercettazioni in quattro stagioni. Credendo che la colpa fosse del povero roster dei Colts, i Falcons mandarono una nave carica a Indianapolis nel 1994, due anni dopo aver scambiato Favre. George aiutò l'Atlanta a porre fine a quattro anni di siccità nei playoff nel 1995. Ma si scontrò con l'allenatore June Jones e finì 16-19 con 50 touchdown e 32 intercettazioni prima di firmare con l'Oakland dopo la stagione 1996.

1. Russell Wilson a Denver per due primi, due secondi, quinti e tre giocatori (incluso QB Drew Lock) (2022)

Credendo di avere un roster del calibro del Super Bowl senza un quarterback, i Broncos ipotecarono il futuro con scelte al draft, giocatori e uno spazio osceno in cappelliera per ottenere Wilson, una selezione di nove volte Pro Bowl con un Trofeo Lombardi. L'allora capo allenatore Nathaniel Hackett – ex coordinatore offensivo di Aaron Rodgers a Green Bay – voleva che Wilson lo aiutasse a prolungare la sua carriera.

Ma i giorni migliori di Wilson sono ormai alle spalle. Nel 2022, ha completato il 60,5% dei passaggi peggiori della sua carriera e ha effettuato 16 touchdown e 11 intercettazioni mentre i Broncos andavano 5-12. Hackett è stato licenziato dopo 15 partite. Sean Payton ha assunto l'incarico di capo allenatore dei Broncos nel febbraio 2023 e ha coraggiosamente incolpato Hackett delle difficoltà di Wilson e dei Broncos per la scissione. Ma a metà stagione, Payton si risentì con Wilson e minacciò di mettere in panchina il quarterback a meno che lui e i Broncos non avessero accettato di rielaborare il suo contratto. Wilson ha rifiutato ed è rimasto il titolare fino alle ultime due settimane della stagione.

Vai più in profondità Dove atterrerà Russell Wilson la prossima volta? Scopri quali squadre NFL potrebbero essere interessate

Ha registrato un eccellente record (7-8) e una percentuale di completamento (66,4) nel 2023, ma l'attacco di Denver ha iniziato a migliorare solo dopo che Payton è passato a un attacco pesante per ridurre il carico di lavoro di Wilson. Wilson ha concluso la stagione con 3.070 yard di passaggio, 26 touchdown e otto intercettazioni. Ora sta cercando un altro nuovo inizio, e i Broncos proveranno a ricostruire senza scelte premium al draft e con uno spazio limitato.

(Le migliori foto di Carson Palmer, Russell Wilson e Carson Wentz: Streeter Lecka, Dustin Bradford e Andy Lyons/Getty Images)