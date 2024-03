SpaceX Crew-8 della NASA entra in orbita nel suo viaggio verso la ISS

Riepilogo del lancio di Crew-8: Scorri verso il basso per guardare Crew-8 decollare in diretta sul razzo SpaceX Falcon 9 dal Kennedy Space Center domenica 3 marzo.

Benvenuti alla copertura in diretta del Florida Today's Space Team del lancio dell'astronauta Crew-8 di stasera dal Kennedy Space Center.

Dopo la pulizia di sabato sera, il team Crew-8 punta ora al lancio alle 22:53 EST del razzo SpaceX Falcon 9 degli astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. La trasmissione del lancio della NASA TV è pubblicata nella parte superiore di questa pagina.

“A causa delle condizioni sfavorevoli sulla traiettoria di volo del razzo SpaceX Falcon 9 e della navicella spaziale Dragon, il tentativo di lancio di sabato notte è fallito”, si legge in un post sul blog della NASA.

“Il lancio del Crew-8 trasporterà gli astronauti della NASA Matthew Dominique, Michael Barrett e Jeanette Epps e l'astronauta della Roscosmos Alexander Grebenkin al laboratorio in orbita. L'orario di attracco previsto è alle 3 di martedì”, si legge nel post.

Aggiornato alle 23:02: Il booster del primo stadio del Falcon 9 è atterrato nella zona di atterraggio 1 di SpaceX presso la stazione spaziale Canaveral, creando due boom sonici gemelli nel cappuccio.

Aggiornato alle 22:53: SpaceX e la NASA hanno lanciato un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center con a bordo Crew-8.

Aggiornato alle 22:45: Durante un briefing 10 minuti prima del decollo, è stato annunciato che l'equipaggio era fiducioso di aver compreso il problema della rottura della guarnizione del portello e che era fiducioso che sarebbe stato in grado di effettuare l'intero viaggio in sicurezza.

Aggiornato alle 22:38: Poco dopo l'inizio del rifornimento, è stato fatto un annuncio: gli equipaggi stavano ispezionando una piccola crepa nella guarnizione del portello laterale che avrebbe potuto diventare un problema durante il rientro nell'atmosfera.

Il conto alla rovescia per il rilascio continua.

Aggiornato alle 22:30: Come promemoria, ecco un elenco dei principali eventi imminenti nel conto alla rovescia per il lancio del Falcon 9.

22:46 Il Falcon 9 inizia il raffreddamento del motore prima del decollo.

22:48 Il Drago passa all'alimentazione interna.

22:52 Comando per iniziare i controlli finali pre-lancio del computer di volo.

22:52 Inizia la pressurizzazione del serbatoio del propellente alla pressione di volo.

22:52 Il direttore del lancio di SpaceX controlla il lancio.

22:53 Decollo del Falcon 9.

Aggiornato alle 22:19: I processi di rifornimento del razzo Falcon 9 sono ora in corso al Pad 39A e SpaceX ha annunciato che il sistema di fuga della navicella Dragon è armato.

Aggiornamento alle 22:00: “Ho un aggiornamento sul tempo. Hanno dato un altro briefing sul tempo: ora siamo al 90% 'in movimento'”, ha annunciato l'emittente della NASA Megan Cruz con un'ora rimasta sul conto alla rovescia di stasera.

I funzionari della gestione delle emergenze della contea di Brevard hanno attivato il team di supporto alle operazioni di lancio dell'agenzia prima dell'imminente lancio del Falcon 9.

Onde d'addio della Crew-8

Aggiornato alle 21:44: Circa due ore fa, il fotografo/videografo Craig Bailey di Florida Today ha scattato questa foto della Crew-8 in movimento per i membri dei media all'esterno del Neil Armstrong Operations and Checkout Building della NASA.

Aggiornamento 21:21: L'equipaggio ha chiuso i portelli della capsula del Dragon Endeavour e il decollo è previsto tra due ore e 32 minuti.

Aggiornamento alle 21:00: Ricordiamo che il lancio del Falcon 9 di Crew-8 era originariamente previsto per la ISS alle 00:04 di venerdì. Tuttavia, forti venti e onde in mare lungo la traiettoria di volo della Dragon Endeavour hanno spinto l'equipaggio a rinviare la missione fino a sabato notte.

Ma il tentativo fu abbandonato quel sabato sera. Il colpevole: troppo vento nel corridoio di salita della capsula, ha detto SpaceX.

Se il tentativo di lancio di stasera fallisce, la prossima opportunità di backup è lunedì alle 22:31.

AGGIORNATO 20:38: SpaceX ha annunciato che i sedili dell'equipaggio erano stati ruotati in posizione per il decollo e che i test di tenuta e di comunicazione della suite erano stati completati.

La navicella spaziale Dragon Endeavour aveva precedentemente inviato le missioni Demo-2, Crew-2, Ax-1 e Crew-6 alla ISS, registrando 466 giorni in orbita, ha affermato SpaceX.

Aggiornamento 20:15: I funzionari di SpaceX hanno annunciato che le probabilità che il meteo “si rechi al lancio” siano aumentate all'85% rispetto al 75% della previsione originale.

La TV della NASA evidenzia una previsione di lancio che mostra le precipitazioni e le nuvole a incudine come le principali preoccupazioni meteorologiche.

Aggiornamento alle 20:00: La missione SpaceX Crew-8 della NASA sarà la 14esima quest'anno dal KSC e dall'adiacente Cape Canaveral Space Force Station.

L’anno scorso la Space Coast ha condotto un record di 72 lanci orbitali, e quest’anno sta procedendo al ritmo giusto.

Fare clic qui per visualizzare il riepilogo del numero di gennaio di FLORIDA TODAY.

Fare clic qui per visualizzare un riepilogo dei numeri di febbraio di FLORIDA TODAY.

Aggiornato alle 19:36: Salutando e sorridendo, gli astronauti del Team-8 sono usciti dal Neil Armstrong Operations and Checkout Building della NASA, hanno salutato la famiglia e i sostenitori e sono saliti a bordo di due Tesla Model X nere tra gli applausi per trasportarli al Pad 39A.

Le Tesla hanno targhette bianche e nere che dicono YAYSP8C – o “evviva spazio”.

AGGIORNAMENTO 19:20: Di seguito è riportata una cronologia delle “traguardi principali e degli eventi importanti” della NASA che hanno portato al decollo di stasera. Tutti gli orari sono approssimativi:

19:33 L'equipaggio lascia l'edificio delle operazioni e delle casse di Neil Armstrong.

19:38 Trasporto del personale al 39A.

19:58 L'equipaggio arriva alla piattaforma e sale sulla torre.

20:18 Ingresso dell'equipaggio.

20:23 Test di comunicazione.

20:24 Rotazione dei posti.

20:25 Prove di tenuta della fuliggine.

20:58 Botola.

22:08 Il direttore del lancio di SpaceX controlla il sollevamento del propellente.

22:11 Il braccio di accesso dell'equipaggio si ritrae.

22:14 Sistema di fuga dal lancio del Dragon armato.

22:18 Inizia il caricamento dell'RP-1 (cherosene per razzi).

22:18 Inizia il caricamento del primo stadio del LOX (ossigeno liquido).

22:46 Il Falcon 9 inizia il raffreddamento del motore prima del decollo.

22:48 Il Drago passa all'alimentazione interna.

22:52 Comando per iniziare i controlli finali pre-lancio del computer di volo.

22:52 Inizia la pressurizzazione del serbatoio del propellente alla pressione di volo.

22:52 Il direttore del lancio di SpaceX controlla il lancio.

22:53 Decollo del Falcon 9.

Aggiornamento 18:57: L'equipaggio-8 indossa tute spaziali all'interno della “stanza delle tute” nel Neil Armstrong Operations and Checkout Building della NASA.

“Un team di tecnici delle tute SpaceX li assisterà mentre indossano le loro tute spaziali su misura e controllano eventuali perdite. Progettate per la sicurezza e la funzionalità, le tute spaziali forniscono pressione, proteggono l'equipaggio da potenziale stress e si collegano a una porta situata nella coscia Per i sistemi di supporto vitale, inclusi aria ed energia, sono inclusi anche guanti compatibili con il touch-screen e uno strato esterno ignifugo”, si legge nel post sul blog della NASA.

Equipaggio-8:

L'astronauta della NASA Matthew Dominique, comandante.

L'astronauta della NASA Michael Barrett, pilota.

L'astronauta della NASA Jeanette Epps, specialista di missione.

Il cosmonauta di Roscosmos Alexander Grebenkin, specialista di missione

Per le ultime notizie dalla Cape Canaveral Space Force Station e dal Kennedy Space Center della NASA, visita floridatoday.com/space.

Rick Neal Un reporter spaziale in Florida oggi (per i suoi racconti, clicca qui.) Contatta Neil al 321-242-3638 o Rneale@floridatoday.com. Twitter/X: @RickNeale1

Lo spazio è importante per noi, motivo per cui lavoriamo per offrirti la migliore copertura del settore e delle pubblicazioni della Florida. Riviste come questa richiedono tempo e risorse. Sostienilo con un abbonamento qui.