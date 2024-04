Marina americana e navi dell'esercito costruiscono navi galleggianti per gli aiuti a Gaza Il Pentagono ha stimato il costo in 320 milioni di dollari

GERUSALEMME (AP) – Una nave della marina statunitense e diverse navi militari sono coinvolte nell’operazione guidata dagli Stati Uniti. La Striscia di Gaza assediata L’enclave è offshore e sta costruendo una base galleggiante per l’operazione, che secondo il Pentagono costerebbe almeno 320 milioni di dollari.

La portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha detto ai giornalisti che il costo del progetto è una stima approssimativa e comprende il trasporto di attrezzature e unità navali dagli Stati Uniti alla Striscia di Gaza, attività di costruzione e distribuzione degli aiuti.

Le foto satellitari analizzate lunedì dall'Associated Press mostrano che l'USNS Roy B. Benavides si trova a circa 8 chilometri (5 miglia) dal porto, dove l'esercito israeliano sta costruendo una base operativa per il progetto. Il generale dell'USAV Frank S. La Besson Jr., una nave logistica militare, e diverse imbarcazioni militari sono con Benavidez, e l'esercito sta lavorando per costruire il sistema Joint Logistics Over-the-Shore, o JLOTS.

Le immagini satellitari di Planet Labs BBC domenica hanno mostrato frammenti della nave con Benavides che galleggiava nel Mediterraneo. Le misure della nave corrispondono alle caratteristiche conosciute del Benavides, un veicolo mercantile di classe Bob Hope gestito dal Military Sealift Command.

Un funzionario militare americano ha confermato lo scorso fine settimana che Benavides aveva iniziato la costruzione ed era abbastanza lontano dalla costa per garantire che le truppe che stavano costruendo la base fossero al sicuro. Singh ha detto lunedì che la costruzione del prossimo ponte terrestre sarà prossima e sarà ancorato sulla costa.

Funzionari statunitensi e israeliani hanno detto che sperano di avere una nave galleggiante, un ponte terrestre collegato alla riva e che le operazioni inizino all’inizio di maggio. Il costo dell'intervento è stato riportato per la prima volta dalla Reuters.

Secondo il piano dell'esercito statunitense, gli aiuti verranno caricati sulle navi mercantili a Cipro verso una base galleggiante attualmente in costruzione a Gaza. I pallet vengono caricati su camion, che vengono poi caricati su piccole navi che viaggiano su una strada rialzata metallica galleggiante a doppio senso. Una pista di 550 metri (1.800 piedi) sarà attaccata alla riva dalle forze di difesa israeliane.

Un funzionario militare americano ha detto che nelle ultime settimane un’unità di ingegneria dell’esercito americano si è addestrata con un’unità di ingegneria dell’IDF per installare la strada rialzata, addestrandosi su una spiaggia israeliana lungo la costa.

Il nuovo porto si trova a sud-ovest di Gaza City, appena a nord della strada che taglia in due Gaza, costruita dall’esercito israeliano. La guerra in corso contro Hamas. L’area era densamente popolata prima che arrivasse l’offensiva di terra israeliana che spingesse più di 1 milione di persone a sud, verso la città di confine egiziana di Rafah.

Le postazioni militari israeliane ora si trovano su entrambi i lati del porto, che inizialmente fu costruito come parte di uno sforzo per costruire una cucina globale, ricavando dalle macerie degli edifici rasi al suolo da Israele. Poi lo sforzo cessò Sette operatori umanitari della World Central Kitchen uccisi negli attacchi aerei israeliani Il 1° aprile hanno viaggiato su veicoli chiaramente segnalati in una missione di consegna autorizzata da Israele. L'organizzazione afferma che riprenderà il suo lavoro a Gaza.

Gli aiuti a Gaza vengono ritardati, con lunghe soste di camion in attesa delle ispezioni israeliane. Gli Stati Uniti e altri paesi hanno utilizzato lanci aerei per inviare cibo a Gaza. Un funzionario militare statunitense ha affermato che la rotta marittima gestirà un totale di 90 camion carichi di rifornimenti al giorno, che potrebbero presto aumentare a 150 camion al giorno.

Le organizzazioni umanitarie affermano che ogni giorno sono necessari centinaia di camion di questo tipo per entrare a Gaza.

Dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, che ha ucciso 1.200 persone e preso 250 ostaggi, Israele ha tagliato o limitato gravemente l'ingresso di cibo, acqua, medicine, elettricità e altri aiuti nella Striscia di Gaza. Sotto Pressioni da parte degli Stati Uniti e altriSebbene le Nazioni Unite affermino che sono necessari maggiori aiuti, Israele afferma che la situazione sta migliorando.

Gaza, poco più grande di Washington con una popolazione di 2,3 milioni di abitanti, è in preda alla carestia. Secondo i funzionari sanitari locali, più di 34.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall’inizio dei combattimenti.

Domenica, il portavoce militare israeliano, il contramm. Daniel Hagari ha detto che gli aiuti a Gaza continueranno ad aumentare.

“Questa nave temporanea fornirà un sistema di consegna da nave a terra che aumenterà ulteriormente il flusso di aiuti umanitari a Gaza”, ha affermato in una nota.

Ma un funzionario politico di alto rango di Hamas Khalil al-Hayya ha detto all'AP Il gruppo ha il compito di difendere le forze israeliane – o le forze di qualsiasi altro paese – in quanto “forza occupante e occupazione” e il gruppo militante si oppone.

Mercoledì un attacco di mortaio ha preso di mira il porto, anche se nessuno è rimasto ferito.

____ Le reporter dell'Associated Press Tara Cobb e Lolita C. a Washington. Baldor ha contribuito a questo rapporto.