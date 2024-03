Gli automobilisti di Manhattan sono arrabbiati per le tasse sulla congestione per ridurre gli ingorghi

Questa colonna è apparsa originariamente su “Sulla strada,” Una newsletter settimanale che copre tutto ciò che devi sapere sui trasporti nell'area di New York City.

Gli automobilisti di New York City hanno rilasciato una grande quantità di aria calda dalle loro trachee questa settimana dopo che il consiglio di amministrazione della MTA ha preso la sua decisione. Approvazione definitiva della tariffazione della congestione. A partire da giugno pagheranno una tariffa base di 15 dollari per entrare a Manhattan sotto la 60esima Strada.

“Penso che stiano derubando tutti per 15 dollari al giorno”, ha detto l'autista del Boro Park Jason Lopez, 47 anni, mentre era bloccato a Lower Manhattan mercoledì, poche ore dopo l'approvazione dei pedaggi. “Preferirei prendere il traghetto adesso.”

La risposta di Lopez è esattamente ciò che vuole la MTA. Uno degli obiettivi principali della tariffazione della congestione è ridurre il traffico nelle aree più trafficate di Manhattan fino al 20% inducendo i pendolari a scendere dalle loro auto e a spostarsi sui mezzi pubblici. Per legge il denaro deve provenire dalle tasse Paga per gli aggiornamenti a metropolitane, autobus e treni pendolari. L'MTA afferma che la qualità dell'aria a Manhattan migliorerà come risultato di questo programma.

Ma non ditelo ad automobilisti come Melissa Carrasquillo, residente nel Financial District, che pensa che l'intero progetto sia solo un altro pedaggio in una città difficile da permettersi.

“È terribile per le persone che vivono in città [Manhattan] “Per farci pagare perché siamo nella nostra stessa zona”, ha detto Carrasquillo, 42 anni, che ha notato di aver ottenuto anni fa un appartamento economico in centro con parcheggio gratuito. “Alcuni di noi usano i trasporti pubblici, ma altri hanno la propria auto. Penso che sia terribile che continuino a imporci tasse e tariffe aggiuntive”.

I funzionari della MTA sottolineano di aver fatto alcune concessioni per gli automobilisti che vivono nella zona a congestione: la legge statale del 2019 che autorizza il programma offre alle persone che guadagnano 60.000 dollari all’anno o meno un credito d’imposta pari ai pedaggi che pagano.

Anche i tassisti non erano entusiasti delle tariffe. Mercoledì i membri della Taxi Workers Alliance hanno boicottato il voto del consiglio della MTA e hanno espresso la loro disapprovazione per un aspetto del piano che aggiungerebbe una tariffa aggiuntiva di 1,25 dollari ai viaggi in taxi gialli e verdi che entrano nell'area.

Anche la New York Trucking Association si è opposta alla tassa, che salirà a 36 dollari per i camion di grandi dimensioni, sostenendo in un comunicato che la città “vedrà presto un aumento dei prezzi delle materie prime”.

Tuttavia, alcuni automobilisti hanno visto dei vantaggi nel piano e hanno pensato che il pedaggio sarebbe valso la pena se avessero ridotto il traffico a Manhattan.

“Penso che la strada sia trafficata e penso che dovremmo pagare il nostro viaggio”, ha detto Darrell Martin, 57 anni, un guidatore di Tesla bloccato nel traffico in Church Street. “Probabilmente sono uno dei pochi newyorkesi per i quali troverai davvero la leadership.”