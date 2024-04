Boeing paga ad Alaska Air più di 160 milioni di dollari dopo l'esplosione

2 ore fa

Boeing ha pagato 160 milioni di dollari (126 milioni di sterline) ad Alaska Air per compensare le perdite subite finora dopo la drammatica esplosione in volo di gennaio.

Le compagnie aeree si trovano ora ad affrontare ritardi nelle consegne poiché Boeing rallenta la produzione di nuovi aerei per cercare di risolvere problemi di produzione e sicurezza.

La United Airlines, che ha anche messo in guardia gli investitori da un colpo finanziario derivante dal naufragio, ha recentemente chiesto ai piloti di offrirsi volontari per prendere un congedo non retribuito, a causa di cambiamenti nelle consegne.