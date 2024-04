La Disney sta rivelando di più sulla sua massiccia espansione di Magic Kingdom, parte di un investimento di 60 miliardi di dollari

Glendale, California

CNN

—



La Big Thunder Mountain Railroad, “la corsa più selvaggia della natura”, si trova a un'estremità del Magic Kingdom di Disney World, il parco a tema più visitato al mondo.

Ma un giorno i visitatori del parco potranno aspettarsi di vedere oltre quella natura selvaggia nell'iconico parco della Florida centrale: qualcosa di più ambizioso di una semplice revisione o riprogettazione del veicolo.

“Questa è probabilmente la più grande espansione mai realizzata nel Magic Kingdom”, ha detto martedì Michael Hundgen, responsabile del portafoglio di Walt Disney World, durante un raro evento mediatico che ha presentato in anteprima i nuovi progetti e tecnologie delle attrazioni Disney presso la struttura Walt Disney Imagineering in California.

L'espansione avrà all'incirca le dimensioni di Star Wars Galaxy's Edge, occupando circa 14 acri, ha detto. Il team Disney sta attualmente conducendo viaggi di ricerca e progettando un concetto per quest'area di espansione.

Hundgen non ha detto quali temi o storie ci sarebbero stati – o quando questo progetto sarebbe stato completato.

L'espansione Magic Kingdom è solo una parte Investire 60 miliardi di dollari La Disney ha detto che sta pianificando i suoi parchi, crociere ed esperienze nel prossimo decennio.

Per mostrare come viene utilizzato l’investimento, la Disney ha invitato martedì la CNN, insieme a un gruppo di circa una dozzina di altri media, a vedere i progetti in azione Walt Disney Immaginacomprese le nuove tecnologie nella fase di ricerca e sviluppo.

l'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, Che è tornato al suo ruolo “Quando ho osservato i rendimenti sul capitale investito che avevamo ottenuto in questa attività nei 15 anni precedenti al mio ritorno, è stato molto interessante”, ha affermato martedì nel novembre 2022, appena due anni e mezzo dopo aver lasciato l'incarico. azienda. Dovremmo allocare la direzione in cui abbiamo ottenuto grandi rendimenti.

Per gentile concessione della Disney Bob Iger e Josh D'Amaro in Walt Disney Imagineering

Anche se Iger ha detto che la società ha un'idea abbastanza chiara di ciò che costruirà nel prossimo futuro, ha detto che è “davvero stupido” stanziare ogni dollaro dei 60 miliardi di dollari in questo momento, dal momento che non sanno quali contenuti potrebbero sarà un successo nei prossimi anni…

Non sanno quale sarà il prossimo “Frozen”, ad esempio, quindi Iger ha detto che l'azienda deve rimanere flessibile su ciò che sceglieranno di costruire negli anni successivi.

Mentre l’Universal Orlando Resort si prepara ad aprire un terzo parco a tema, Epic Universe, nel 2025, la mancanza di informazioni su ciò che potrebbe accadere negli anni successivi alla Disney è stata oggetto di critiche.

Mercoledì, durante un’assemblea virtuale degli azionisti Disney, è stata posta una domanda preselezionata: “Perché la Disney non ha preparato nulla o messo in atto più di poche attrazioni per essere pronta per quello nel 2025 a Walt Disney World?”

“Non potrebbe essere più lontano dalla verità”, ha risposto Iger. Ha detto che la Disney era a conoscenza dei piani della Universal da più di un decennio e che la Disney aveva un modo per analizzare tutte le sue esigenze per distribuire strategicamente il suo capitale.

Dopo aver nominato i nuovi territori e le attrazioni sviluppate al Disney Florida Resort negli ultimi dieci anni, Iger ha affermato: “Grazie a questi lanci importanti, siamo stati in grado di ottimizzare le nostre nuove offerte dal punto di vista commerciale e operativo nel tempo, piuttosto che dover fare tutto. ” Una volta.”

Tuttavia, questi progetti, compreso l'annuncio più recente di quello che la Disney chiama il progetto “Beyond Big Thunder” di Magic Kingdom, sono nella migliore delle ipotesi espansioni di parchi a tema esistenti; Il progetto della Universal, di proprietà di Comcast, sarà un nuovissimo parco a tema.

Ha detto Iger Soluzione legale L'accordo raggiunto la scorsa settimana tra Disney e lo stato della Florida “ci permetterà effettivamente di perseguire il tipo di investimento significativo di cui parli nei nostri parchi in Florida”, ha detto, definendolo un “win-win”.

Una potenziale nuova destinazione a Disneyland



Durante la stessa assemblea degli azionisti, Iger ha mostrato un nuovo schizzo di un'area basata sui film “Avatar” che ha descritto come una “potenziale nuova destinazione” per l'originale Disneyland Resort in California.

Ma qualsiasi progetto di espansione del parco a tema del Disneyland Resort avrà bisogno dell'approvazione della città di Anaheim a causa di problemi di zonizzazione.

La decisione di riconvertire la proprietà Disney esistente in più spazio per un parco a tema, un progetto denominato “Disneyland Forward”, verrà presentata al Consiglio comunale di Anaheim nelle prossime settimane.

Mike Boucher/Walt Disney Immagina Martedì è stata presentata la tecnologia brevettata denominata “HoloTile”.

Iger ha affermato che il 70% dell'investimento di 60 miliardi di dollari si concentrerà su nuove attrazioni che aumenteranno la capacità dei parchi a tema Disney e delle navi da crociera. Il restante 30% si concentra sulla tecnologia e sulla manutenzione per raggiungere questa espansione, ha affermato.

Una di queste tecnologie brevettate, chiamata HoloTile, è stata mostrata ai giornalisti martedì. Anche se questo non è stato ancora assegnato a nessun progetto specifico di parco a tema, gli Imagineers hanno dimostrato come si possa spostare una scatola o una sedia, proprio come Darth Vader usando la Forza, con il movimento di una mano.

Inventato dal visionario Lanny Smoot, recentemente inserito nella National Inventors Hall of Fame, HoloTile consente di unire più piccole piastrelle per creare un pavimento che possa consentire alle persone di camminare in qualsiasi direzione o a qualsiasi distanza, senza effettivamente scendere dall'area piastrellata. .

“Ci sono raggi di luce o pozze di luce che rimbalzano sulle mie gambe… dicono al terreno dove mi trovo”, ha detto Smoot.

Più persone possono camminarci sopra in qualsiasi direzione senza scontrarsi l'una con l'altra, ha detto Smoot. Se qualcuno corresse a tutta velocità su questo pavimento, non correrebbe mai SU piastrelle. HoloTile può essere utilizzato in un ambiente di realtà virtuale, ad esempio, per consentire il movimento – Clicca qui per vedere la dimostrazione.

Ci sono voluti anni di lavoro, ha detto Smoot: “Come dice un mio amico, miccia lunga, big bang”.

Mike Boucher/Walt Disney Immagina I team di ricerca e sviluppo hanno mostrato i robot BD-X di “Star Wars” durante un evento martedì.

I team di ricerca e sviluppo hanno anche mostrato i robot BD-X della serie di film “Star Wars”, che vengono “spostati” dagli ingegneri utilizzando quelli che assomigliano ai controller dei videogiochi.

I robot, che sono stati testati allo Star Wars Galaxy's Edge a Disneyland lo scorso ottobre, riappariranno lì per due mesi, a partire dal 5 aprile.

Lontano da un robot normale, l’“apprendimento per rinforzo” aiuta i robot a dare l’incredibile illusione di “comunicare” con gli esseri umani, utilizzando movimenti altamente avanzati, e sono persino in grado di mantenersi in equilibrio quando scontrano superfici o oggetti instabili.

Lungo una parete dell'officina meccanica di Imagineering, questa citazione era scritta su una lavagna bianca: “Il progresso non ha nulla a che fare con la velocità, ma ha più a che fare con la direzione” – Sconosciuto

Ciò che era iniziato come robot primitivo con parole e suoni preregistrati, come visto in Enchanted Tiki Room di Walt Disney nel 1963, le tecniche di animazione vocale della Disney sono diventate avanzate con movimenti fluidi ed espressioni umane.

Christian Thompson/Disneyland Resort I personaggi di Tiana's Bayou Adventure erano in mostra durante il tour mediatico.

Durante il tour mediatico, la Disney ha mostrato i numeri completi di Tiana's Bayou Adventure – una nuova attrazione in arrivo nelle località della California e della Florida – in sostituzione di Splash Mountain. Per questo non è stata annunciata la data di apertura.

Basato sul film “La principessa e il ranocchio”, i personaggi salutano, parlano e cantano con gli ospiti mentre cavalcano lungo un ruscello di legno.

Questo livello di tecnologia audio-animatronica avanzata è stato finora visto solo nei parchi a tema internazionali della Disney.

Stella Reese Chase, la cui madre Leah Chase era una celebrità chef e personaggio televisivo di New Orleans, è stata invitata in California per vedere questi personaggi dopo che un team Disney ha visitato la sua città natale per ricercare come creare l'autenticità dell'attrazione.

Mentre Chase guardava la principessa Tiana salutare e parlare per la prima volta in 3D, disse: “Sono completamente stupita, sai. Cosa posso dire? Non ho mai visto niente del genere. È davvero un'esperienza folle”.

Charita Carter, produttrice creativa esecutiva presso Walt Disney Imagineering, ha lavorato al progetto sin dal suo inizio, circa quattro anni fa.

La Disney impiega fino a sei anni per passare da un nuovo concetto a un'attrazione finita. Carter ha recentemente avuto modo di sperimentare il viaggio su cui ha lavorato dalla A alla Z.

Alla domanda se fosse quello che si aspettava, Carter ha detto: “Sì, sta davvero arrivando. Stanno accadendo molte cose belle, quindi ero davvero felice”.