La più grande fotocamera digitale del mondo è finalmente completa

Nove anni e 3,2 miliardi di pixel dopo, la fotocamera è completa: la LSST è la più grande fotocamera digitale mai costruita per l'astronomia e fungerà da fulcro dell'Osservatorio Vera Rubin, che si sta preparando a iniziare a esplorare il cielo australe.

L'obiettivo principale dell'Osservatorio Rubin è condurre il Legacy Survey of Space and Time (LSST), della durata di 10 anni, un'osservazione completa e quasi stazionaria dello spazio. Questo sforzo produrrà 60 petabyte di dati sulla formazione dell’universo, la natura e la distribuzione della materia oscura, l’energia oscura e l’espansione dell’universo, la formazione della nostra galassia, il nostro piccolo e intimo sistema solare e altro ancora.

La fotocamera utilizzerà la sua lente ottica larga 5,1 piedi per scattare un'immagine del cielo di 15 secondi ogni 20 secondi, cambiando automaticamente i filtri per visualizzare la luce ad ogni lunghezza d'onda dal vicino ultravioletto al vicino infrarosso. La sua costante osservazione del cielo avrebbe eventualmente raggiunto un intervallo di cielo; Farà luce sugli eventi transitori affinché altri scienziati possano addestrare i loro telescopi e monitorare i cambiamenti nel cielo meridionale.

“Presto inizieremo la produzione del più grande film mai realizzato e della mappa del cielo notturno più informativa di sempre”, ha detto Željko Ivežić, astrofisico dell'Università di Washington e direttore della costruzione dell'Osservatorio Rubin, in una dichiarazione rilasciata da SLAC.

Per fare ciò, il team aveva bisogno di una fotocamera digitale Rolls-Royce. Tieni presente che la fotocamera costa in realtà diversi milioni in più di una vera Royce Royce e, con i suoi 2.812 kg (6.200 libbre), pesa molto più di un'auto di lusso. Ciascuno dei 21 galleggianti che compongono il piano focale della fotocamera corrisponde al prezzo di una Maserati e vale ogni centesimo se raccoglie il tipo di dati che gli scienziati si aspettano da essa. Gizmodo ha visitato la telecamera nella sua camera bianca nel 2021, puoi Leggi tutto qui.

Dopo l'installazione riuscita del regolatore di raffreddamento della fotocamera nell'aprile 2022. immagine : Laboratorio nazionale dell'acceleratore Travis Lange/SLAC

“Personalmente sono molto entusiasta di studiare l'espansione dell'universo utilizzando la lente gravitazionale per comprendere meglio l'energia oscura”, ha detto Aaron Rodman, fisico dello SLAC e capo del programma della fotocamera, in un'e-mail a Gizmodo. “Ciò significa due cose: 1) misurare la luminosità in tutti e sei i nostri filtri per miliardi di galassie e misurare molto attentamente la loro forma, che viene leggermente alterata a causa della deflessione della luce da parte della materia, e 2) scoprire e studiare oggetti molto speciali in cui il quasar lontano si allinea quasi perfettamente con una galassia più vicina.

Parlando attraverso un comunicato SLAC, Rodman ha affermato che le immagini della fotocamera potrebbero “catturare una pallina da golf da circa 15 miglia di distanza, coprendo un'area di cielo sette volte più grande di una luna piena”. Pensaci la prossima volta che proverai (e fallirai) a scattare una foto decente della luna con la fotocamera del tuo telefono.

Nonostante che Ho difficoltà a vedere le stelle A causa del riflesso umano, l'Osservatorio Rubin si trova in alto nel deserto di Atacama in Cile, un'area apprezzata dai telescopi. Sfortunatamente, anche trovarsi in un luogo così asciutto, elevato e privo di nuvole non libera i telescopi dall’inquinamento luminoso SU Terra: satelliti. Quando i satelliti passano sopra la loro testa, le loro luci lasciano lunghe strisce nelle immagini del telescopio; Gruppi di satelliti che lavorano insieme, conosciuti come costellazioni, porre un problema più fastidioso.

“Le attuali costellazioni rappresenteranno un enorme inconveniente, ma possiamo affrontarle rimuovendo le linee sull'immagine che questi satelliti produrranno”, ha detto Rodman. “Tuttavia, se il numero e la luminosità di questi satelliti aumentano, ciò avrà un impatto maggiore e più negativo sul nostro sondaggio decennale”.

UN Revisione del 2022 Questo numero suggerisce che l’intera costellazione di 42.000 satelliti di SpaceX apparirà nel 30% delle immagini delle telecamere LSST, per non parlare degli altri satelliti che operano nell’orbita terrestre bassa. Esistono soluzioni per le linee fastidiose. l'anno scorsoUn team di ricercatori dello Space Telescope Science Institute ha annunciato un metodo per “pulire” i satelliti dalle immagini del telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, il disordine che uno spazio porta con sé è proprio come quello della tua cucina: è meglio non averlo fin dall'inizio.

La maggior parte della troupe televisiva dell'LSST è nella camera bianca con lo strumento. immagine : Jacqueline Ramcier Aurel/SLAC Laboratorio nazionale dell'acceleratore

Le prime immagini dell'Osservatorio Rubin dovrebbero essere rilasciate al pubblico nel marzo 2025, il che sembra molto lontano. Ma molti punti importanti all’ordine del giorno devono ancora essere implementati. Innanzitutto, il team SLAC deve spedire in sicurezza la telecamera LSST in Cile dalla sua attuale sede nel nord della California. (Non preoccuparti, hanno effettuato un volo di prova.) Successivamente, gli specchi dell'osservatorio devono essere pronti per il test e la cupola dell'osservatorio deve essere completata. Tra alcuni altri compiti. Ma Quando Quando tutto sarà detto e fatto, l’antica indagine si lancerà in una scoperta scientifica decennale.

L'Osservatorio Rubin stima che LSST potrebbe “aumentare il numero di oggetti conosciuti di un fattore 10”, secondo un comunicato dello SLAC. In sostanza, avere uno sguardo così continuo su una vasta area del cielo rivelerebbe quanto sia realmente dinamico il nostro universo, sia nelle nostre vicinanze cosmiche che nelle stelle scintillanti là fuori.

