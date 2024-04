Skin gratuite e nuovo Game+ per Stellar Blade dopo il lancio di PS5

Lo sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, ha condiviso ciò che lo studio ha pianificato riguardo al supporto post-lancio per l'esclusiva per PS5 di prossima uscita. In una recente intervista con bbs.ruliweb.comHa rivelato che il titolo riceverà aggiornamenti gratuiti che includono nuovi costumi da indossare per la protagonista Eve insieme a un'opzione New Game +. Si afferma inoltre che “il contenuto scaricabile non è stato specificato” separatamente dal contenuto gratuito, il che potrebbe indicare che in futuro ci sarà anche un'espansione più ampia per Stellar Blade.

Altrove nell'intervista, il CEO di Shift UP Kim Hyeong-tae ha confermato che il gioco non presenterà alcuna microtransazione. “Vorremmo sottolineare qui che Stellar Blade non richiede alcuna spesa aggiuntiva di cui i giocatori non sono a conoscenza oltre al costo di acquisto del bundle.” L'unica eccezione sarebbe se lo sviluppatore collaborasse con un altro studio sul costume di Eve, che “può essere venduto a pagamento”, spiega.

Ci saranno 30 abiti tra cui scegliere nel gioco base e, con altri in arrivo dopo il lancio, sembra che le tue abilità nel campo della moda saranno importanti tanto quanto quelle che usi durante il combattimento. Stellar Blade uscirà per PS5 il 26 aprile 2024, con una demo disponibile su PS Store Ora. Sei emozionato per il gioco completo? Fateci sapere nei commenti qui sotto.