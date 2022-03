Le buste paga private statunitensi stanno aumentando fortemente; Gennaio aggiustato nettamente al rialzo

Gli stipendi privati ​​aumentano di 475.000 a febbraio

I dati di gennaio sono stati rivisti al rialzo per mostrare profitti anziché perdite

WASHINGTON (Reuters) – I datori di lavoro del settore privato statunitense hanno assunto più lavoratori del previsto a febbraio e i dati del mese precedente sono stati rivisti nettamente al rialzo per mostrare solidi guadagni di posti di lavoro piuttosto che perdite, in linea con altri rapporti che hanno dipinto un quadro ottimista dell’occupazione. mercato.

L’ADP National Employment Report di mercoledì ha indicato che l’economia era su solide basi poiché l’ondata invernale di infezioni da COVID-19 è stata guidata dalla variabile Omicron. Ma alcuni economisti hanno sollevato preoccupazioni sulla credibilità del rapporto a causa della brusca revisione al rialzo dei dati di gennaio.

Il mese scorso le buste paga private sono aumentate di 475.000 posti di lavoro. I datori di lavoro hanno aggiunto 509.000 posti di lavoro a gennaio invece di licenziare 301.000 lavoratori come inizialmente riportato. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano un aumento dei salari del settore privato di 388.000 posti di lavoro.

“Le massicce revisioni minano la credibilità dell’ADP”, ha affermato Michael Pierce, capo economista di Capital Economics a New York. “Francamente, con il minimo riportato di 301.000 a gennaio che è tornato a un massimo di 509.000, i numeri ADP sono più rumore che un segnale”.

Tuttavia, Nella Richardson, capo economista di ADP, ha affermato che le revisioni facevano parte del processo, che è parallelo al Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del lavoro, che compila il suo rapporto mensile sull’occupazione attentamente monitorato.

“Se guardi agli ultimi tre mesi, come (dati) novembre, dicembre, anche il BLS ha rivisto in modo significativo i suoi numeri nel corso del 2021”, ha affermato Richardson. “Penso che la cosa importante da ricordare sia la tendenza generale. Sia il NER che il BLS offrono oltre 6 milioni di posti di lavoro creati nel 2021”.

Il rapporto ADP è stato sviluppato insieme a Moody’s Analytics e pubblicato venerdì prima del rapporto sull’occupazione più completo e seguito da vicino del BLS per febbraio. Ha una scarsa esperienza nel prevedere il numero di lavori privati ​​nel rapporto sull’occupazione BLS a causa di differenze metodologiche.

Mentre la stima preliminare dell’ADP ha mostrato che i posti di lavoro privati ​​sono diminuiti per la prima volta in un anno a gennaio, il BLS ha riferito che il settore privato impiegava 444.000 lavoratori, con significative revisioni al rialzo dei guadagni occupazionali a novembre e dicembre.

ADP

Predittore incredibile

“Il rapporto ADP non è sempre un indicatore affidabile dei dati BLS, ma indica che le nostre aspettative per venerdì sono molto ragionevoli”, ha affermato Daniel Silver, economista di JPMorgan a New York.

Secondo un rapporto ADP, le grandi aziende hanno rappresentato quasi tutti i guadagni di posti di lavoro a febbraio, con un calo dell’occupazione nelle piccole imprese di 96.000. Le aziende continuano a segnalare difficoltà a trovare lavoro. C’erano quasi 10,9 milioni di posti di lavoro record alla fine di dicembre.

Le condizioni più restrittive del mercato del lavoro aumentano le pressioni inflazionistiche. Mercoledì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto ai legislatori che la banca centrale statunitense avrebbe portato avanti i piani per aumentare i tassi di interesse questo mese, ma la guerra della Russia contro l’Ucraina ha reso le prospettive “molto incerte”. Per saperne di più

Gli economisti prevedono fino a sette aumenti dei tassi quest’anno. Le azioni di Wall Street sono state scambiate al rialzo. Il dollaro è salito contro un paniere di valute. I prezzi dei titoli del Tesoro USA sono scesi.

“Ci aspettiamo minori implicazioni per il mercato del lavoro statunitense, ma ci sono significativi rischi al ribasso nei prossimi mesi”, ha affermato Jos Foucher, capo economista di PNC Financial a Pittsburgh, in Pennsylvania. “Questi includono la stagnazione in Europa, un’inflazione ancora più alta a causa dei prezzi più elevati dell’energia e la crescente possibilità che la Fed dovrà aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo per combattere l’inflazione che sta bloccando la ripresa”.

La prova è che le aziende hanno mantenuto un forte ritmo di assunzione a febbraio. I dati di Homebase, una società di pianificazione e monitoraggio delle buste paga, hanno mostrato aumenti significativi del numero di dipendenti sul posto di lavoro e delle ore lavorate a metà febbraio.

Secondo il rapporto sull’attività della forza lavoro di UKG, il lavoro a turni a febbraio ha registrato il suo più grande guadagno mensile dalla primavera del 2020. La società di software per la gestione della forza lavoro ha affermato che l’aumento significa che l’impatto della variabile Omicron specifica per COVID-19 sul lavoro orario è terminato.

Ciò è in linea con le aspettative per un altro mese di forte aumento dell’occupazione a febbraio. È probabile che i libri paga non agricoli siano aumentati di 400.000 dopo essere aumentati di 467.000 a gennaio, secondo un sondaggio Reuters tra gli economisti. Si prevede che le buste paga private aumenteranno di 378.000 posti di lavoro a febbraio.

(Segnalazione di Lucia Mutikani) Montaggio di Chizu Nomiyama e Andrea Ricci

