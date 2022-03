Il progresso russo nelle città ucraine si è fermato

Gershon sarebbe la città più grande conquistata dai russi

Gli ucraini dicono che sono in corso combattimenti di strada

La Russia sta bombardando altre città mentre il suo progresso ristagna

Il centro di Kharkiv è diventato un cratere di una bomba

I russi “hanno l’ordine di distruggerci”, dice Zhelensky

KIEV / KHARKIV, 2 marzo (Reuters) – Gli ucraini hanno dichiarato mercoledì che stavano combattendo nel porto di Gershon, la prima città significativa occupata dalla Russia, mentre attacchi aerei e bombardamenti hanno devastato le città fallite di Mosca. Catturare.

Quasi una settimana dopo, la Russia non ha ancora raggiunto l’obiettivo di rovesciare il governo ucraino, ma secondo il servizio di emergenza ucraino ha ucciso più di 2.000 civili e distrutto ospedali, asili e case.

L’invasione ha causato lo sfollamento di oltre 870.000 persone dai confini dell’Ucraina e le sanzioni di ritorsione hanno scosso l’economia mondiale, con l’aumento dei prezzi del petrolio che ha sollevato timori di inflazione. Per saperne di più

Il bombardamento della città orientale di Kharkiv, che ospita 1,5 milioni di persone, ha trasformato il suo centro in una terra in rovina di edifici fatiscenti e macerie.

“Sono arrivati ​​i ‘liberatori’ russi”, si è lamentato un volontario ucraino, mentre lui e altri tre lottavano per raccogliere il corpo di un uomo avvolto in un lenzuolo fuori dalle macerie in una piazza principale.

Il tetto di un edificio della polizia nel centro di Kharkiv è crollato dopo un attacco aereo mercoledì mattina. Le autorità affermano che 21 persone sono state uccise da bombardamenti e attacchi aerei in città nelle ultime 24 ore e altre quattro mercoledì mattina.

Mosca si rifiuta di prendere di mira i civili e mira a disarmare l’Ucraina, patria di 44 milioni di persone, in “operazioni militari speciali”.

Apple, Exxon, Boeing e altre società si sono unite nell’espulsione di società internazionali dal mercato russo, che ha isolato Mosca finanziariamente e diplomaticamente, con il presidente Vladimir Putin che ha ordinato un’invasione il 24 febbraio.

“Pensava di potersi rannicchiare in Ucraina e il mondo si sarebbe rannicchiato. Invece, ha incontrato un muro di forza inaspettata o inimmaginabile: ha incontrato il popolo ucraino”, ha detto martedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso annuale sullo stato dell’Unione . Indirizzo sindacale.

I legislatori americani si sono alzati e hanno applaudito, molti sventolando bandiere ucraine e indossando i suoi colori blu e giallo. Per saperne di più

La Russia afferma di aver inviato delegati al secondo round di colloqui di pace in Bielorussia. Il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha detto che la Russia deve smettere di bombardare se vuole negoziare.

Mosca mercoledì ha dichiarato di aver catturato la capitale provinciale meridionale di Kersen, che ospita circa 250.000 persone strategicamente posizionate alla confluenza del fiume Dniebro e del Mar Nero.

Il consigliere di Zelenskiy Oleksiy Arestovych Kherson ha negato il pieno controllo russo, dicendo che “la città non è caduta, la nostra parte continua a difendere”.

Nel sud, la Russia stava bombardando il porto di Mariupol, che si dice fosse circondato da un anello attorno all’intero Mar d’Azov. Il sindaco della città assediata ha detto che Mariupol ha subito enormi perdite dopo una notte di intensi scioperi. Non ha fornito i dettagli completi delle vittime, ma ha affermato che non era possibile evacuare i feriti e che l’approvvigionamento idrico era stato interrotto.

“Le forze di occupazione nemiche della Federazione Russa hanno fatto di tutto per impedire ai civili di lasciare la città di mezzo milione di persone”, ha detto il sindaco Vadim Poichenko in una trasmissione in diretta sulla televisione ucraina.

La Russia non ha ancora compiuto progressi poiché le altre due grandi città dell’est e del nord, le due più grandi città dell’Ucraina, Kiev e Kharkiv, devono affrontare bombardamenti sempre più intensi.

“Vedremo… la sua brutalità aumenterà”, ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace di Putin in un’intervista radiofonica. “Non sta facendo a modo suo. Sta girando per le città, lanciando bombe senza pietà di notte … e poi finalmente le demolisce e va nelle città”.

‘Ordine di distruggerci’

Pernottamento in metropolitana a Kiev, la capitale di 3 milioni di persone, la Russia martedì ha fatto saltare in aria la torre principale della televisione vicino al Memoriale dell’Olocausto, uccidendo gli spettatori.

Zelenskiy, nel suo ultimo aggiornamento per il suo paese, ha dimostrato ai russi attaccanti che “non sanno nulla di Kiev e della nostra storia. Ma hanno tutti l’ordine di distruggere la nostra storia, di distruggere il nostro paese, di distruggere tutti noi”.

In precedenza, Selensky, stanco e non rasato, era vestito da veterano della guerra verde in un complesso governativo pesantemente sorvegliato, dicendo in un’intervista a Reuters e alla CNN che il bombardamento era necessario per i colloqui per porre fine alla guerra.

“Per lo meno è necessario smettere di bombardare la gente, fermare i bombardamenti e poi sedersi al tavolo delle trattative”.

I governi occidentali affermano che il principale sviluppo della Russia nella capitale – una grande colonna corazzata che si estende per miglia sulla strada per Kiev – è congelato da giorni. Martedì un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha citato problemi tra cui la carenza di cibo e carburante e segni di morale mortale tra le truppe russe. Per saperne di più

“I guadagni complessivi sono stati limitati nelle ultime 24 ore poiché le forze russe si sarebbero spostate nel centro di Gershon, nel sud”, ha affermato mercoledì mattina il ministero della Difesa britannico in un aggiornamento dell’intelligence.

“Ciò è probabilmente dovuto a problemi logistici in corso e alla forte opposizione ucraina”.

Diceva che la Russia stava conducendo intensi attacchi aerei e di artiglieria, in particolare su Kharkiv, Kiev, Mariupol e la città orientale di Chernihiv.

La decisione del Cremlino di iniziare una guerra – pochi mesi dopo aver respinto tali piani – è stata uno shock per i russi che hanno visto il loro sovrano, Putin, per 22 anni come un legittimo stratega. Facendo eco alla recessione economica post-sovietica degli anni ’90, le banche furono costrette a fare la fila per salvare i propri risparmi.

L’Ucraina afferma che oltre 1.000 volontari provenienti da 16 paesi si stanno preparando a unire le forze con le forze ucraine e rilasciare i prigionieri russi le cui madri stanno venendo a prenderli.

Mosca non ha ancora fornito un resoconto completo delle sue perdite, ma afferma che l’Ucraina ha ucciso quasi 6.000 soldati russi e ne ha catturati altre centinaia. Le immagini online mostrano colonne bruciate di carri armati russi circondati da cadaveri.

La Russia ha in gran parte eliminato l’opposizione interna, con alcuni dei principali critici di Putin imprigionati o costretti a essere espulsi. Un portavoce ha twittato che Alexei Navalny, una figura di spicco dell’opposizione dal carcere, aveva detto ai russi di protestare quotidianamente contro la guerra.

