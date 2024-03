In che modo il crollo del ponte di Baltimora influirà sulle catene di approvvigionamento e sull'economia

C'era il porto di Baltimora Diciassettesimo più grande della nazione in termini di stazza lorda entro il 2021 e un'importante arteria per la circolazione di automobili, macchine edili e carbone. Nel 2023 ha movimentato 52,3 milioni di tonnellate di merci straniere per un valore di 81 miliardi di dollari. Secondo Maryland dati e crea più di 15.000 posti di lavoro.

Martedì, il porto di Baltimora ha dichiarato che sospenderà le spedizioni in entrata e in uscita dal porto fino a nuovo avviso, ad eccezione dei camion verranno comunque trattati nei suoi terminali.

Baltimora è il principale porto della nazione per le esportazioni di automobili, importando ed esportando più di 750.000 veicoli entro il 2022, secondo l'Alliance for Automotive Innovation, un gruppo industriale.

“È troppo presto per dire quale impatto avrà questo incidente sul settore automobilistico, ma ci sarà sicuramente uno sconvolgimento”, ha affermato John Bocella, presidente dell'Alliance for Automotive Innovation.

Secondo lo Stato del Maryland, lo scorso anno il porto si è classificato al secondo posto nella nazione per quanto riguarda le esportazioni di carbone. Ma non è un importante fornitore globale di carbone termico e potrebbe essere interrotto, se necessario, passando dall’Australia o dall’Indonesia, ha affermato Alexis Ellender, analista capo della società di ricerca sul commercio globale Kpler.

Baltimora è un porto importante per il commercio della soia, che si concentra principalmente sulla soia di alto valore utilizzata nel tofu, nel miso, nel tempeh e nei prodotti biologici, afferma Mike Steenhoek, direttore esecutivo della Soy Transport Alliance. La maggior parte di queste spedizioni sono destinate all'Asia, ma Steenhoek non si aspetta un grande aumento dei prezzi del tofu perché Norfolk, Virginia, Savannah, Ky. E diversi porti statunitensi, tra cui Charleston, Carolina del Sud, spediscono questo tipo di soia.

Abe Eshkenazi, amministratore delegato dell’Association for Supply Chain Management, ha affermato che la sospensione del porto di Baltimora rappresenta “un’ulteriore interruzione in un sistema già stressato” per la catena di approvvigionamento globale. Ora le merci devono essere trasferite in altri porti, il che significa scoprire dove c’è abbastanza capacità per spostare le merci.