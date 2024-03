L’operatore crocieristico Carnival aumenta le previsioni sugli utili per il 2024 sulla base della domanda record

Di Granth Vanek e Doinsula Oladipo

(Reuters) – Carnival Corp ha rivisto al rialzo le previsioni sugli utili annuali, scommettendo su un anno record di prenotazioni per le sue crociere nel momento di “viaggi di vendetta” del settore.

Le compagnie di crociera registrano tassi di prenotazione sempre più alti, poiché i viaggiatori si rivolgono a esperienze meno costose via mare piuttosto che ad alternative costose via terra come prenotare hotel o voli, consentendo agli operatori di aumentare i prezzi.

Tuttavia, le azioni della società quotata negli Stati Uniti, proprietaria delle compagnie di crociere Cunard e Holland America Line, hanno invertito la rotta rispetto alla prevendita e sono scese del 3% circa. Sono aumentati di quasi il 94% negli ultimi 12 mesi.

“È stato un ottimo inizio d'anno”, ha affermato il CEO Josh Weinstein in una nota.

“Abbiamo realizzato un altro trimestre forte che ha sovraperformato le previsioni su ogni misura, concludendo al contempo un’enorme stagione delle onde che ha prodotto volumi di prenotazioni elevati di tutti i tempi a prezzi significativamente più alti”.

I ricavi della società nel primo trimestre sono saliti a 5,41 miliardi di dollari, più o meno in linea con le aspettative degli analisti.

La società ha affermato che le prenotazioni per il resto del 2024 rimangono il suo anno migliore di sempre, con i depositi totali dei clienti che hanno raggiunto il massimo storico nel primo trimestre pari a 7 miliardi di dollari.

Carnival ha stimato un impatto fino a 10 milioni di dollari sia sull’EBITDA rettificato che sull’utile netto rettificato dell’intero anno dopo il crollo del Francis Scott Key Bridge a Baltimora avvenuto martedì.

La società ha dichiarato a gennaio che si prevede che le forti tendenze della domanda durante l'anno compenseranno l'impatto a cui si sta assistendo a causa del dirottamento delle navi nella regione del Mar Rosso.

L’operatore crocieristico prevede ora un utile per azione rettificato di 98 centesimi nel 2024, rispetto alla precedente previsione di 93 centesimi. Secondo i dati LSEG, gli analisti si aspettavano in media un utile di 1 dollaro per azione.

I costi delle crociere rettificati, escluso il carburante in valuta costante, sono aumentati del 7,3% nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La storia continua

Carnival ha riportato una perdita netta rettificata per azione di 15 centesimi, rispetto alle aspettative degli analisti di 18 centesimi.

La società prevedeva una perdita per azione rettificata di 3 centesimi nel secondo trimestre, in linea con le aspettative.

(Segnalazione di Granth Vanek a Bangalore e Doinsula Oladipo a New York; Montaggio di Sriraj Kalluvilla)